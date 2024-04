Daimler Truck avvia vendite commerciali elettrici Rizon

A poche settimane dalla consegna del primo esemplare in California, approda anche in Canada il commerciale elettrico del giovane brand Horizon del gruppo Daimler Truck. Questa proposta a batteria, che condivide la filosofia del Mitsubishi Fuso, è accreditata di 250 km di autonomia per pieno di elettroni.

Il modello, distribuito in Nord America, viene proposto nelle varianti e16L, e16M, e18L ed e18M, con portate tra 7,25 e 8,55 tonnellate.

Presentato negli Stati Uniti nell'aprile del 2023, all'Act Expo di Anaheim, il marchio Rizon punta a conquistare importanti fette di mercato nel settore dei veicoli commerciali elettrici di medie dimensioni, facendo leva sulla mobilità a zero emissioni. Si tratta del nono brand del gruppo tedesco. La strategia commerciale prevede veicoli con connessione alla rete Internet e relativa disponibilità di servizi online come per standard, avanzati sistemi di assistenza alla guida e, per l'acquisto, il supporto finanziario di Daimler Truck Financial Services.

In relazione al debutto in Canada, Andreas Deuschle, responsabile globale di Rizon Truck, ha sottolineato: "Il Canada è molto avanzato per quanto riguarda l'energia e le infrastrutture verdi ed è il naturale passo successivo per il secondo mercato di Rizon. Quindi, siamo molto felici di portare la nostra soluzione a emissioni zero ai clienti canadesi".





