Man hTGX alimentato a idrogeno, via alle consegne dal 2025

Inizieranno nel 2025 le consegne del Man hTGX, il nuovo mezzo pesante alimentato a idrogeno della marchio del gruppo Volkswagen. Equipaggiato con un motore a combustione interna da 520 Cv, il modello è accreditato di percorrenze medie di 600 km per pieno. Inizialmente la Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg prevede la costruzione di 200 unità, da destinarsi principalmente ai mercati tedesco, norvegese, olandese e islandese. Progettato per il trasporto di carichi gravosi come cisterne, materiali da costruzione e legname, il Man hTGX offre un'alternativa "green" ai Tir elettrici per quei mercati dove è già disponibile una rete distributiva di idrogeno adeguata.

Si tratta del primo camion con serbatoi di H2 prodotto in piccola serie in Europa. Sarà offerto sia in configurazione sia a due ruote motrici sia 4x6. I propulsori, accreditati di coppie massime di 2.500 Nm tra i 900 e i 1.300 giri, prevedono un sistema di iniezione diretta dell'idrogeno nei cilindri. Sono equipaggiati con serbatoi da 56 kg di capacità, rifornibili a 700 bar, che permettono di effettuare il pieno di carburante in soli 15 minuti. "I camion con motore a combustione alimentati a idrogeno sono un'aggiunta utile per applicazioni e mercati speciali, da affiancare in futuro alla tecnologia a celle a combustibile - chiarisce Friedrich Baumann, responsabile vendite di Man Truck & Bus -. Il nostro motore H45 si basa sul collaudato motore Diesel D38, prodotto nello stabilimento di Norimberga".

