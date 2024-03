Al Volvo Truck Center protagonista la nuova gamma Aero

Al Volvo Truck Center di Verona è andata in scena la presentazione della nuova gamma Aero, nel corso di una serie di eventi rivolti anche alla community dei Volvo Ambassadors A fare gli onori di casa Devis Colombo, nuovo direttore commerciale di Volvo Trucks Italia, da 20 anni in azienda, prima come direttore Service per poi passare alla direzione dei Volvo Truck Center, la rete di vendita e assistenza di proprietà.

Tutti gli appuntamenti si sono aperti con una breve presentazione delle principali novità di prodotto, ovvero la cabina 'extended' della nuova gamma Aero, concepita per essere la più efficiente di sempre e disponibile in quattro versioni tra cui bio-carburante e la pluripremiata versione elettrica.

L'occasione è stata anche quella per presentare il nuovo FH16 780 con motore D17, il più potente del settore, in grado di gestire con facilità gli incarichi di trasporto più impegnativi.

Non sono mancate nemmeno le diverse versioni della gamma Aero e i nuovi modelli della gamma Classic, ovvero FH Aero, FH16 Aero 780, FH Classic, FM e FMX.



