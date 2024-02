Renault Master E-Tech Electric fa il carico di autonomia

Il reparto veicoli commerciali di Renault punta sul nuovo Master E-Tech Electric, per il quale si è scelta la dotazione di due batterie ottimizzate a livello di capacità, dimensioni e massa, associandole ad un lavoro approfondito sull'aerodinamica e ad una piattaforma inedita.

Due, sono le capacità di stoccaggio dell'energia disponibili: 40 kWh e 87 kWh. Entrambi i pacchi batteria sono compresi in un unico involucro che consente di rispondere alle esigenze urbane ma anche agli utilizzi periurbani dei clienti, preservando il carico utile del veicolo.

L'ottimizzazione dell'autonomia si basa sul concept Aerovan e sulla piattaforma multi-energia (motore elettrico, frenata dinamica innovativa e gestione termica della batteria). È il design Aerovan che consente al veicolo di beneficiare della miglior efficienza della categoria, indipendentemente dall'energia utilizzata. Il suo SCx è stato ridotto di oltre il 20%, posizionandolo così ai massimi livelli del segmento.

Nuovo Renault Master E-Tech Electric è stato sviluppato nella galleria del vento e il profilo, come i singoli componenti, sono stati progettati nei minimi dettagli. Per lo sviluppo sono state effettuate migliaia di ore di studio nel tunnel aerodinamico, mentre l'omologazione, date le dimensioni, si è svolta in una galleria del vento specializzata in applicazioni aeronautiche.

Per rispondere a tutte le esigenze di utilizzo professionale, sono state migliorate le prestazioni del gruppo motopropulsore con un motore elettrico di 300 Nm / 105 kW ed un riduttore con uno dei rapporti più alti del mercato dei furgoni elettrici pesanti.

Nuovo Renault Master E-Tech Electric vanta un carico utile di 1.625 kg con patente B ed una capacità di traino di 2,5 tonnellate. Il consumo ha un valore di 21 kWh /100 km in ciclo Wltp nella versione dotata di batteria da 87 kWh. La ricarica rapida in corrente continua da 130 kW permette di recuperare 252 km di autonomia in 30 minuti.

A domicilio, ci vogliono meno di quattro ore con Wallbox da 22 kW in corrente alternata per ricaricare la batteria dal 10% al 100%. Nuovo Renault Master E-Tech Electric offre due motorizzazioni: da 96 o 105 kW. Entrambe erogano una coppia di 300 Nm e sono dotate di batteria con una capacità, rispettivamente, di 40 kWh (circa 200 km di autonomia Wltp) e di 87 kWh (fino a 460 km di autonomia Wltp). Renault Master E-Tech Electric è l'unico veicolo della sua categoria prodotto in Francia con tre tipi di alimentazione (termica, elettrica e idrogeno) e tutte le carrozzerie assemblate sulla stessa linea di produzione nello stabilimento di Batilly. Il veicolo sarà commercializzato a partire dalla primavera del 2024.

