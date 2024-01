Merci e persone stessa sfida, mobilità urbana sostenibile

Il trasporto di merci e persone sono due mondi paralleli che però condividono molte sfide comuni, prima di tutto quella di una mobilità sostenibile.

Tematiche sinergiche che sono alla base delle due manifestazioni annunciate oggi, contemporanee ma distinte, di Fiera Milano, Transpotec Logitec (8-11 maggio), l'evento italiano leader per il trasporto merci e la logistica, e Nme - Next Mobility Exhibition (8-10 maggio), dedicato ai mezzi, alle soluzioni, alle politiche e alle tecnologie per una mobilità sostenibile.

Per entrambi gli eventi, nei padiglioni di Rho Pero, filo conduttore sarà l'evoluzione della mobilità, con un focus sui nuovi mezzi e le alimentazioni alternative, e le prospettive infrastrutturali, che costituiscono un elemento chiave per favorire e sostenere la transizione energetica. Altro punto di contatto tra i due mercati ed elemento strategico della svolta sostenibile sarà la mobilità urbana. Da una parte soluzioni green per il trasporto merci nell'ultimo miglio, come van elettrici e offerte di micro-mobilità, dall'altra soluzioni integrate per il trasporto di persone che offrano alternative all'uso massivo dell'auto privata quali bus, treni, bici, auto e monopattini in sharing, fino alle navette a guida autonoma e alla futuristica air mobility.

Sul fronte produttori il mondo dei pesanti e dei commerciali leggeri ad oggi vede presenti a Transpotec Ford Trucks Italia, Koelliker, Renault Trucks Italia e Volvo Group Italia, hanno invece formalizzato l'adesione a NME Ayats, Isuzu, Karsan e Otokar. Confermata l'adesione di Iveco e Iveco bus.

"Il salone sarà la cornice ideale per lanciare sul mercato italiano tutta la nuova gamma, l'ultima generazione di veicoli leggeri, medi e pesanti, completamente rinnovati e incentrati sulle esigenze dei nostri clienti", ha detto Massimiliano Perri, Direttore Generale Iveco Mercato Italia. Mentre in vista dell'appuntamento a Next Mobility Exhibition, Gianluca Annunziata, Direttore Generale Iveco bus , ha affermato che 'raggiungere la mobilità sostenibile è un impegno costante'



