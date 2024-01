Più tecnologia, sicurezza e infotainment per E-Doblò e Doblò

Con la gamma Doblò 2024, Fiat professional rilancia l'offensiva nel campo delle consegne a breve e medio raggio con un'offerta che spazia dal Diesel all'elettrico, per soddisfare al meglio le esigenze di impiego della platea più ampia possibile di utilizzatori di mezzi commerciali leggeri. "Grazie a soluzioni ingegnose e innovative che rendono la guida in città meno stressante e molto più sicura, il nuovo Doblò - sottolineano da Torino - è il partner ideale per tutti i lavoratori professionisti. Sia il Doblò che l'E-Doblò mantengono la loro attrattiva aggiungendo nuove caratteristiche aggiuntive che rispondono agli usi dei clienti e alle nuove esigenze di mobilità".

Riconoscibile per lo stile rivisitato dell'anteriore, Doblò '24 sfoggia ecoLed, e può essere ordinato anche nelle tinte aggiuntive Volare Blu e Verde Toscana (solo per la versione Combi). Rinnovato anche il logo sulla parte posteriore. Gli interni sfoggiano un ristudiato stile per il volante e nuovi tessuti per i sedili. La rumorosità avvertibile dall'abitacolo, poi, è stata ridotta, a tutto vantaggio del comfort di bordo.

Aggiornato nello stile, con piacere di guida e sicurezza incrementati e con una versione elettrica che promette 330 km di autonomia per ciclo di ricarica, Doblò punta a imporsi con decisione anche nel campo della mobilità a zero emissioni.

L'ultima proposta a batteria, infatti, raggiunge una velocità massima di 135 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi. La Bev è, inoltre, dotata di levette per la selezione della frenata rigenerativa, con tre livelli di scelta.

Tre anche le modalità di guida impostabili dal conducente: Normal, Eco e Power.

Sempre per l'elettrico E-Doblò, da segnalare il debutto di una pompa di calore con consumi contenuti che migliora la climatizzazione dei passeggeri e contribuisce a mantenere elevata l'autonomia di marcia del veicolo. Il caricatore integrato da 7,4 kW (in opzione è previsto un trifase da 11 kW), consente di effettuare una ricarica rapida DC standard fino a 100 kW di potenza, per un rifornimento 0-80% in soli 30 minuti.

Il nuovo Doblò è, poi, dotato anche della "Magic Plug", un'utile presa elettrica che permette di avere la giusta potenza per diversi usi specifici, come il collegamento di un apparecchio, di un'officina mobile o di qualsiasi altro sistema di alimentazione fino a 400 Volt.

Per quello che riguarda la sicurezza, da citare innanzitutto il miglioramento del sistema "Magic Mirror" che sfrutta le immagini provenienti da due telecamere, una posizionata sotto lo specchietto retrovisore destro e l'altra sopra le portiere posteriori, per agevolare il guidatore nelle manovre, in particolare in quelle di posteggio. Numerosi i dispositivi elettronici di tipo Adas, tra cui Intelligent Speed Assist, Lane Keep Assist, Driver Attention Alert, e il sistema Advanced Emergency Braking. Tra gli optional c'è il Cruise control adattivo con funzione di Stop, capace di regolare automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, accelerando o frenando il Doblò e, se necessario, rallentandolo sino a fermarlo.

Infine, sul modello 2024 spiccano le nuove tecnologie di connettività e infotainment. La radio con display digitale da 10'', compatibile con Apple CarPlay e Android, è abbinata a una telecamera posteriore e dispone di un sistema di navigazione integrato, per mostrare tutti i punti di interesse sul percorso.

Da citare anche la 'Smartphone Station' che consente al conducente di comandare ogni dispositivo di infotainment presente sul proprio smartphone, utilizzando i pulsanti al volante o i comandi vocali di bordo.

