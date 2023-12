Scania introduce i motori 13 litri a biometano

Novità sul fronte dei propulsori, per Scania che ha introdotto i suoi nuovi motori alimentati a biometano, lanciati dal marchio in occasione dell'ultima edizione dell'IAA, ad Hannover.

L'abbinamento del nuovo gruppo di propulsori con 2/3 della catena cinematica Super rappresenta una svolta, perché l'integrazione dei nuovi motori 13 litri a biometano con il cambio Opticruise G25 e con il differenziale posteriore R756, gli stessi della catena cinematica diesel, permette un un ulteriore risparmio carburante del 5% nelle applicazioni a lungo raggio.

"Quando abbiamo accoppiato questi componenti - ha commentato Ola Henriksson, senior product manager per i carburanti alternativi presso Scania - è apparso fin da subito evidente che si trattasse di una scelta vincente. Esattamente come per i motori Super, l'ampiezza della rapportatura interna del cambio G25 garantisce importanti benefici prestazionali ed un'esperienza di guida unica anche per i nuovi motori a biometano".

Se l'interesse per i carburanti da fonti rinnovabili, come il Bio-Lng e il Bio-Cng, è in rapido aumento, molte aziende e committenti del settore del trasporto hanno l'ambizione di decarbonizzare i loro trasporti su strada.

"Il biometano rappresenta sicuramente la soluzione per quei clienti che vogliono iniziare un percorso di decarbonizzazione nell'immediato - ha dichiarato Henriksson - e i motori Scania a biometano coprono un'ampia gamma di settori ed applicazioni. Un trattore stradale con massa complessiva della combinazione di 40 tonnellate, dotato dei serbatoi di Bio-Lng a massima capienza, può raggiungere un'autonomia fino a 1.800 km".

I nuovi motori a biometano si basano sulla versione da 13 litri e 410 CV che Scania offre da diversi anni. "Con le riduzioni di CO2, il comfort di guida e le autonomie che offriamo - ha detto ancora Henriksson - sono convinto che sempre più clienti riconosceranno nel biometano un'ottima soluzione. I vantaggi sono notevoli ed evidenti ed il conducente può inoltre godere di un maggiore livello di silenziosità".

