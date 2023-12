Nuovi bus fuoristrada Unimog accompagnano turisti sull'Etna

Idda, come i catanesi chiamano la loro montagna Etna, ha due nuovi amici. Sono gli autobus fuoristrada Unimog - U 5023 autobus fuoristrada che Daimler Truck Italia insieme all'allestitore Tomassini Style ha consegnato per muoversi sul vulcano alle Funivie dell'Etna del Gruppo Russo Morosoli.





I due veicoli di ultimissima generazione, con motorizzazione OM 934 LA Euro VI Step E, vengono ora utilizzati per accompagnare in totale sicurezza e nel rispetto dell'ambiente i turisti oltre i 2.500 metri nell'area sommitale del vulcano attivo più alto d'Europa.

Compatto e robusto, è Unimog non conosce ostacoli ed capace di percorrere qualsiasi tipo di terreno in qualsiasi condizione atmosferica. Lo fa garantendo un'esperienza unica ai turisti per il solo fatto di arrivare dove altri mezzi non possono avventurarsi.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche uniche l'Unimog U5023 è il veicolo perfetto per l'off-road e anche nel confortevole allestimento Tomassini Style spiccate doti fuoristradistiche anche quando il mezzo si muove con tutti i passeggeri a bordo.

I due nuovi U 5023 della Funivia dell'Etna sono caratterizzati da un allestimento autobus da 26 + 2 posti (o in alternativa, 22 + 2 più una carrozzella per disabili) realizzata dalla Tomassini di Passignano sul Trasimeno in provincia di Perugia.

La carrozzeria, costruita in tubolari d'acciaio con rivestimento in alluminio e materiali compositi, prevede una coibentazione termoacustica del tetto e delle fiancate, oltre a una finestratura panoramica per consentire ai passeggeri la massima visibilità.

Sulla fiancata di destra è ricavata una porta d'accesso roto-traslante ad azionamento elettrico, mentre un sollevatore elettro-idraulico posteriore consente la salita a bordo dei passeggeri con ridotte capacità motorie. Il gruppo propulsore degli Unimog U5023 ha una cilindrata di 13 litri ed eroga 231 Cv, con una coppia massima di 900 Nm a soli 1.400 giri al minuto. Il motore è abbinato al un'unità elettropneumatica UG 100/8 a 8 marce avanti e 6 retro - tutte sincronizzate - più riduttore, ed ha la particolarità di poter funzionare in automatico oppure in modo manuale. Le distinte capacità fuoristradistiche degli Unimog sono legate alle particolari soluzioni costruttive che includono il telaio con curvatura centrale a elevata elasticità torsionale, gli assali a portale con ampia luce libera da terra, le sospensioni con tubi di spinta e molle elicoidali.

Tutto ciò permette - assieme al sistema di supporto a tre punti del motore, del cambio, della cabina di guida e della sovrastruttura e il bloccaggio dei differenziali - un'elevata escursione degli assi ed una capacità di torsione fino a 600 mm in diagonale, mentre la struttura completamente saldata del telaio assorbe le elevate sollecitazioni torsionali tipiche della marcia su terreni difficili.

La curvatura centrale della struttura, infine, favorisce l'abbassamento del baricentro a fronte di un'elevata altezza libera dal suolo, oscillante fra 480 mm (anteriormente) e 493 mm in corrispondenza del secondo asse. Elevati sono anche i valori dell'angolo d'attacco (46 gradi), di quello d'uscita (50 gradi), dell'angolo di rampa (36 gradi) e di quello di ribaltamento in condizioni statiche (38 gradi) dell'autotelaio.

"La collaborazione con la Tomassini Style è pluriennale - ha commentato Simone Sbardella responsabile sales & marketing special trucks di Daimler Truck Italia - e insieme forniamo soluzioni di alta qualità che soddisfano le esigenze e le aspettative dei nostri clienti più preziosi e storici come le Funivie dell'Etna".

"Siamo orgogliosi che i nostri veicoli siano utilizzati in una cornice così spettacolare, la bellezza e l'unicità di questo luogo contribuiscono a valorizzare ulteriormente l'eccellenza dei nostri prodotti".



