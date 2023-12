Tira un vento nuovo nello spot del Renault Master

Risale allo scorso 21 novembre l'unveling di Renault Master, il veicolo commerciale di spicco per il brand della losanga giunto alla quarta generazione. In concomitanza con la presentazione internazionale, è stato trasmesso sui social network, e presso il Salone Solutrans, anche lo spot che intende rappresentare tutte le difficoltà generate dal vento, e come quest'ultimo sul nuovo Master si trasformi in un alleato per le esigenze di chi lavora. Infatti, allo scopo di comunicare il percorso che ha portato alla realizzazione del nuovo mezzo commerciale capace di ridurre i consumi fino al 21% nella versione elettrica, Renault, e l'agenzia pubblicitaria Publicis Conseil, hanno realizzato una campagna che ha posto l'attenzione sulla fase di progettazione nella galleria del vento. Un lavoro che si esplica attraverso la maggiore inclinazione del parabrezza, dal frontale rivisitato, dalle prese dell'aria, e dai retrovisori esterni, oltre che dal posteriore più rastremato.

A sottolineare la svolta sostenibile del Master di nuova generazione pensano i propulsori, che già dalle varianti a gasolio, con potenze da 105 a 170 cv, guadagnano una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2. All'apice dell'offerta delle motorizzazioni più ecologiche troviamo le varianti 100% elettriche, con potenze di 96 o 105 kW, ed un pacco batteria con capacità, rispettivamente, di 40 o 87 kWh, che innalza l'autonomia ad oltre 410 km nel ciclo WLTP. Non manca, infine, una proposta ad idrogeno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA