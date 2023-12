Toyota più forte nei veicoli commerciali grazie a Stellantis

Come già annunciato nel 2022 Toyota Motor Europe (Tme) ha presentato al Kenshiki Forum il nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni Proace Max frutto della collaborazione con Stellantis. Prodotto in Italia nello stabilimento di Atessa (Chieti) e in quello del Gruppo a Gliwice in Polonia, questo commerciale offre due opzioni di passo (3.450 mm e 4.035 mm), tre diverse lunghezze (5.413 mm, 5.998 mm e 6.363 mm), tre altezze (2.254 mm, 2.524 mm e 2.764 mm) e volume del vano di carico che spazia da 10 a 17 metri cubi.

Proace Max è il primo furgone commerciale di grandi dimensioni di Toyota in Europa e si unisce all'ampia famiglia compost dagli aggiornati Proace e Proace City come parte del completo portafoglio di soluzioni Toyota Professional per il mondo del lavoro.

In particolare in Proace Max un nuovo propulsore elettrico a batteria offre guida reattiva, confort di marcia e trasporto ad alta capacità in una varietà di configurazioni adatte a qualsiasi attività, senza sacrificare praticità o affidabilità.

Come richiede il mercato per Proace Max sono disponibili anche efficienti propulsori convenzionali e sei configurazioni per soddisfare ogni capacità di stoccaggio, carico e traino. Il nuovo furgone commerciale di grandi dimensioni di Toyota sarà disponibile nel 2024.

Durante l'evento Bruxelles, Toyota ha ricordato di ritenere che tutti i clienti, compresi quelli che acquistano veicoli per uso commerciale, per accelerare il ritmo di riduzione della CO2 e contribuire alla transizione dell mobilità abbiano bisogno di una varietà di opzioni pratiche e convenienti.

Ecco perché accanto alla versione completamente elettrica da 270 Cv e autonomia fino a 420 km - che è dotata di batteria ad alte prestazioni da 110 kWh che può essere ricaricata all'80% in soli 55 minuti tramite un sistema rapido fino a 150 kW - Toyota offre anche un propulsore termico.

Si tratta del più recente motore diesel Euro 6E da 120 o 180 Cv. Entrambe le tarature sono abbinate ad un cambio manuale a sei marce o automatico a otto velocità. Le emissioni - le migliori della categoria - partono da soli 198 g/km (standard Wtlp). Sia le varianti elettriche che quelle diesel sono offerte esclusivamente con l'architettura a trazione anteriore, in comune con la grande maggioranza delle vendite nel settore dei furgoni commerciali di grandi dimensioni.

Oltre al furgone, nelle varianti già citate, Proace Max viene fornito nella configurazioni con cassone ribaltabile monodirezionale o trilaterale (costruite in fabbrica) e con l'opzione Crew Cab con seconda fila di quattro sedili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA