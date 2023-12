Volvo Trucks, polverizzati obiettivi programma SuperTruck 2

Negli Stati Uniti il programma SuperTruck 2 è stato varato - nell'ambito di una partnership tra pubblico e privato - dal Dipartimento dell'Energia per spingere i costruttori locali di veicoli pesanti ad ottenere un miglioramento dell'efficienza del trasporto del 100% rispetto ai livelli del 2009.

Nonostante le difficoltà affrontate dal team di ingegneri durante la pandemia, Volvo Trucks con un suo veicolo sperimentale non solo ha raggiunto l'obiettivo del Dipartimento dell'Energia, ma ha superato le aspettative ottenendo un aumento del 134% nell'efficienza del trasporto.

Logico quindi che alla Management Conference & Exhibition 2023 dell'American Trucking Associations che si è svolta ad Austin, Texas il SuperTruck 2 di Volvo Trucks sia stato al centro dell'attenzione degli addetti ai lavori e delle autorità, visto che rappresenta un importante sguardo alle future generazioni di camion.

"La collaborazione con il Dipartimento dell'Energia per il programma SuperTruck - ha detto Peter Voorhoeve, presidente di Volvo Trucks North America - offre un'entusiasmante opportunità per spingere i limiti della tecnologia per vedere cosa è possibile innovare nel trasporto pesante e quali soluzioni possono essere adattate alla produzione".

Nella proposta SuperTruck 2 di Volvo Trucks, l'aerodinamica avanzata è la chiave per ottimizzare l'efficienza del carburante. A partire dalla cabina a forma di cuneo fino al parabrezza inclinato e avvolgente, tutta la zona anteriore è stata progettata attorno a un pacchetto di raffreddamento ridimensionato, al traino di un semirimorchio completamente aerodinamico con carenature, minigonne e coda della barca, nonché un'altezza di marcia regolabile.

L'intera combinazione di trattore e rimorchio è stata progettata per offrire una resistenza minima, inferiore del 50% rispetto al modello di riferimento Volvo Trucks del 2009. Un risultato che deriva dai trattamenti aerodinamici del rimorchio, ovvero dall'ottimizzazione della minigonne e della coda del veicolo trainato.

Oltre ai progressi aerodinamici, gli ingegneri Volvo Truck hanno implementato diverse strategie di riduzione del peso per ottenere una massa a vuoto - per l'insieme trattore e semirimorchio - inferiore di ben 2 tonnellate rispetto a un modello convenzionale. La cabina, più corta e leggera, è abbinato a un telaio in alluminio che utilizza un sistema di assale motore ottimizzato e leggero con un unico albero di trasmissione in materiale composito.

Questo prototipo di SuperTruck 2 è dotato di un sistema microibrido da 48 Volt che funge anche da generatore con motorino di avviamento integrato. Ciò fornisce energia anche per le funzionalità di confort del conducente, incluso un sistema di climatizzazione dell'abitacolo che è completamente elettrico molto utili nei tempi di fermo prolungati.

