Volvo FH Electric vince il premio Truck of the Year 2024

Il prestigioso premio International Truck of the Year 2024, riservato al settore dei veicoli industriali, è stato assegnato per il 2024 al Volvo Fh Electric, primo camion elettrico in assoluto a conquistare questo riconoscimento. Il trofeo è stato consegnato a Roger Alm, presidente di Volvo Trucks durante una cerimonia nell'ambito del Salone dei trasporti Solutrans che si è svolto a Lione in Francia.

Nel motivare la propria decisione, la giuria - che è composta da 24 giornalisti che operano nell'ambito dei veicoli commerciali presso le principali riviste di autotrasporto di tutta Europa - ha elogiato le prestazioni del Volvo Fh Electric, la sua accelerazione fluida, la silenziosità e il comportamento privo di vibrazioni.

"Con l'introduzione dell'Fh Electric - ha commentato Gianenrico Griffini, presidente dell'International Truck of the Year - Volvo Trucks ha creato una gamma di veicoli elettrici a batteria all'avanguardia, adatti a un'ampia gamma di operazioni di trasporto. È la prova che la transizione energetica sta guadagnando forza anche nel difficile contesto economico odierno".

Il Volvo Fh Electric può operare fino a un totale di 44 tonnellate di peso complessivo a terra. La sua produzione è iniziata nel 2022 nello stabilimento Volvo di Göteborg in Svezia a cui seguita nel 2023 quella nella fabbrica di Ghent in Belgio.

"Sono molto orgoglioso che il nostro Volvo Fh Electric abbia vinto questo prestigioso premio - ha commentato Alm - Per la prima volta nella storia il mondo dei trasporti ha scelto un veicolo elettrico come camion dell'anno. Volvo Fh Electric rappresenta una nuova era nel settore dei trasporti su strada".

