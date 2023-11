Renault: il nuovo Master arriva a Solutrans 2023

In occasione di Solutrans 2023, Renault svelerà in anteprima mondiale il nuovo Master.

L'unveling verrà effettuato alle 10:00 di martedì 21 novembre nello stand 21 del padiglione 4, nel corso di una conferenza stampa, e potrà essere seguito anche in streaming.

Oltre all'arrivo del nuovo Master, ci sarà spazio, durante l'evento, per la presentazione della nuova visual identity del brand, che si esplica attraverso il logo "Nouvel R".

Inoltre, la manifestazione dedicata ai veicoli commerciali ed industriali consentirà ai visitatori di scoprire la gamma Renault su uno stand di 1.200 m².

In ogni giornata sono previsti keynote realizzati per far scoprire a coloro che visitano lo stand della casa della losanga, i prodotti, i servizi e le innovative soluzioni del brand dedicate agli operatori professionali.

Nello spazio Renault sarà presente anche un corner HYVIA, dove la casa francese, approfittando della settimana europea dell'idrogeno, potrà svelare la nuova architettura di Renault Master Van H2-TECH. A questo si aggiungerà un corner dedicato a MOBILIZE, in cui sarà possibile venire a conoscenza di soluzioni concrete e sostenibili per gli operatori professionali, e si potrà scoprire Bento: il micro-veicolo commerciale 100% elettrico.

Infine, uno stand di Solutrans 2023 sarà dedicato a TOLV, fornitore dei Kit di retrofit per convertire in veicoli elettrici i Renault Master termici con più di 5 anni, nonché partner del brand transalpino.



