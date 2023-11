Un teaser anticipa l'aspetto del nuovo Renault Master

E' pronta una generazione tutta nuova del Renault Master, come mostra il teaser divulgato dalla casa costruttrice.

Si tratta di un mezzo commerciale che, a partire dal 1980, è stato venduto in oltre 3 milioni di unità, ed ha compiuto un ulteriore salto di qualità.

In attesa di mostrarsi in pubblico, in occasione del Salone Solutrans, in programma nei prossimi giorni a Lione, in Francia, è possibile cogliere l'evoluzione stilistica offerta dall'"Aerovan" design.

Questo, insieme al nuovo impianto frenante, consentirà al Renault Master di ridurre i consumi, con un risparmio carburante di 1,5 l/100 km nella versione termica, ed un risparmio energetico che può arrivare fino al 21% per la variante elettrica.

Nello specifico, il ruolo del nuovo Renault Master, progettato per ottimizzare le performance, ridurre i costi di gestione, ed adattarsi alle esigenze di utilizzo attuali, sarà quello di rappresentare la punta di diamante della nuova generazione di furgoni del brand.

Questi promettono di essere più efficienti, 100% connessi, ed innovativi. Alla stregua delle generazioni precedenti, anche questo Master verrà costruito nello stabilimento di Batilly, in Francia: un sito produttivo rivisto negli impianti al fine di garantire una produzione innovativa.



