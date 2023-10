B-On Pelkan, il van elettrico che consegna da solo i pacchi

Il fornitore globale di mobilità green B-On ha annunciato al Japan Mobility Show di Tokyo che collaborerà con Mobility in Harmony (Mih) ecosistema aperto mondiale per veicoli elettrici per fornire soluzioni condivise per la flotta dei propri clienti attuali e futuri. Nell'ambito di questa partnership, il veicolo commerciale leggero 100% elettrico Pelkan realizzato da B-On si integrerà in modo collaborativo con la tecnologia dei distributori intelligenti di pacchi e le altre soluzioni software e di consegna dell'ultimo miglio di Mih.

A Tokyo è stato esposto un concept del furgone Pelkan EV, equipaggiato con il dispenser di pacchi intelligente ed ergonomico di B-On. Il debutto del veicolo commerciale leggero in versione definitiva è previsto al CES di Las Vegas nel prossimo gennaio, in previsione della sua introduzione nel 2024.

Pelkan EV - che è previsto in due varianti di batteria da 43 e 54 kWh - potrà essere dotato della tecnologia di distribuzione intelligente di pacchi di B-On che è controllata dal GPS in modo da eliminare la necessità di sequenziare gli articoli durante il caricamento e riduce i tempi di consegna rilevando automaticamente il pacco corretto a ciascun indirizzo di consegna.

Il design ergonomico dello Smart Dispenser è ottimizzato per l'altezza di accesso e il facile raggiungimento degli scaffali, mentre l'accesso solo dal marciapiede garantisce la sicurezza.

Secondo B-On lo Smart Dispenser può far risparmiare tempo su ogni consegna generando fino a 9.000 dollari in ricavi aggiuntivi per veicolo all'anno.

Fondata nel 2021 Mobility in Harmony (Mih) è una piattaforma aperta di sviluppo di veicoli elettrici avviata dal colosso multinazionale di elettronica Foxconn che è partecipata da giganti del software come Microsoft.

