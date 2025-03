Auto vintage, un fascino che cresce di anno in anno

Le vetture d'epoca o d'interesse storico, quelle con almeno 20 anni di età, che si avviano a diventare storiche nel giro di una decade, sono sempre più apprezzate. Lo dimostrano le tante aste e gli eventi che si tengono nel mondo. La scorsa edizione di Auto e Moto d'Epoca, a Bologna Fiere, ha mostrato le crescenti potenzialità di un settore che, dopo il periodo covid, ha visto diversi modelli acquistare valore. Quello delle auto "vintage" è un mondo affasciante e per tutte le tasche, perché non è necessario acquistare un veicolo dal brand blasonato per farne parte, ci sono modelli, come alcune versioni della Fiat 500 degli anni '70, che sono in vendita a meno di 10 mila euro, mentre vetture ricercatissime, come la Ferrari F50 possono arrivare a quotazioni di circa 4 milioni di euro, per non parlare, di auto ancora più rare, come una delle due Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé del 1955 venduta a 145 milioni di dollari nel 2022. Bisogna effettuare una scelta di fondo: cercare di un'auto su cui investire, in ottime condizioni e con un chilometraggio ridotto, per attendere una rivalutazione negli anni successivi, o mettersi al volante di un modello che si desiderava guidare da tempo, per utilizzarlo nel tempo libero.

Non è detto che una cosa escluda l'altra, ma a volte si riescono a trovare youngtimer davvero intriganti che, con una spesa di poco superiore a quella per un'utilitaria, offrono prestazioni quasi da supercar. E' il caso della Nissan 350Z, una coupé a trazione posteriore spinta da un V6 3.5 in grado di erogare una potenza di circa 300 CV, che è possibile acquistare anche a meno di 25 mila euro.



Ovviamente, bisogna tenere conto della manutenzione, avere una buona conoscenza della storia dell'esemplare da acquistare, e valutare le altre spese, come quella del bollo auto, da cui le storiche ultratrentennali sono esenti, salvo una tassa di circolazione forfettaria di 28,40 euro l'anno per circolare sulle strade pubbliche.



Le auto d'interesse storico, invece, con un'età compresa tra i 20 ed i 29 anni, possono avere delle esenzioni dal bollo auto o delle riduzioni, ma è una pratica che varia da regione a regione.

In questo momento storico, con l'elettrificazione diffusa e le elettriche che cercano spazio sul mercato incrementando le proposte in tutte le nicchie, la voglia di guidare un'auto analogica è più forte di quanto si pensi, soprattutto se, sotto il cofano, ha un motore caratteristico, come il V6 Busso Alfa Romeo, il 6 cilindri in linea Bmw, il V-TEC Honda, il VVT-i Toyota, o il flatsix Porsche raffreddato ad aria, solo per citarne alcuni.

