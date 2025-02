Rétromobile 2025, con le grandi aste superati 110 milioni

Al di là della folla che ha letteralmente preso d'assalto i padiglioni alla Porte de Versailles a Parigi (si stimano oltre 120mila visitatori) il successo del Salone Rétromobile, che si è svolto dal 5 al 9 febbrai 2025, si può misurare con la notizia dello sbarco di questo storico evento (è nato nel 1976) nel mondo delle auto da collezione negli Stati Uniti e - soprattutto - con i i risultati ottenuti dalle tre Case d'asta presenti.

Artcurial Motorcars nell'arco di tre giorni ha raggiunto 24 milioni di euro (esclusa la vendita di oggetti che si è svolta domenica). Su tutti i lotti spiccano quello della Ferrari 275 GTB anno 1966 che è passata di mano per 1,975 milioni di euro, quello dell'altra Ferrari 275 GTB Aluminium dello stesso anno (1,85 milioni) e della Mercedes-Benz 300 SL Ali di gabbiano del 1955 che Artcurial ha assegnato per 1,2 milioni).

Tra i lotti 'minori' dal punto di vista della stima ma certamente di eguale importanza storica, da segnalare la vendita della Ferrari 550 Maranello del 1996 appartenuta a Michael Schumacher, battuta a 225mila euro.



Bonhams - che aveva allestito la sua asta nell'esclusivo ambito del Palais Royal ha totalizzato oltre 18 milioni di euro, con le vendite più importanti costituite (non deve meravigliare) da due gioielli di Maranello, una Ferrari 166 MM del 1950 che era appartenuta al conte Marzotto (venduta a 2,817 milioni di euro) una monoposto di F1, la Ferrari 555 Super Squalo, del 1954 con cui hanno gareggiato, tra gli altri, Mike Hawthorn, Nino Farina e Piero Taruffi, (1,983 milioni).

Ancora più importante il consuntivo delle vendite di RM Sotheby's che nei due giorni del 4 e 5 febbraio ha raggiunto vendite totali per 66,490 milioni di euro, con la Ferrari 250 LM del 1964, star indiscussa di Rétromobile 2025. Proveniente dal Museo del Circuito di Indianapolis era stata stimata 25 milioni di dollari ed è stata assegnata per 34,88.

Lo 'sdoppiamento' di Rétromobile in chiave nordamericana, sottolineano i media specializzati, va sostanzialmente letto attraverso l'interesse dei grandi player delle aste - oltre a quelli citati Gooding recentemente entrato in area Christie's e Broad Arrow che fa parte del colosso delle assicurazioni e delle valutazioni Hagerty - per aggiungere un appuntamento invernale nel vivacissimo mercato Usa rispetto alle tradizionale Monterey Car Week, Amelia Island e Las Vegas.



Il primo Rétromobile Usa, organizzato il collaborazione con il duPont Registry Group (che comprende tra gli altri i brand Canossa e Cavallino) sarà ospitato dallo Javits Center di New York City dal 19 al 22 novembre 2026, e ospiterà un'imperdibile celebrazione del valore storico (ed economico) delle auto d'epoca e da collezione, con uno sguardo particolare alle grandi marche americane.

