La storia dei motori si dà appuntamento a Rétromobile Paris

Completamente dedicata ai veicoli d'epoca, la 49ma edizione di Rétromobile Paris si concentra non solo sulle 1000 auto storiche - in esposizione e naturalmente anche un vendita - ma anche sulle moto, sui camion, sui mezzi agricoli e perfino sui mezzi militari e i blindati. Non mancano, tra i 620 espositori che animeranno l'evento al parco fieristico de la Porte de Versailles dal 5 al 9 febbraio anche i più qualificati specialisti di ricambi e materiali per il restauro e i rivenditori di automobili, cioè oggetti, libri, poster e quant'altro rimanda ai miti del passato.

Presenti a Rétromobile, con stand e animazioni, anche 120 club che affiancheranno l'attività diretta delle Case - attraverso quelli che in Francia vengono definiti dipartimenti Patrimoine - nella gestione della passione per una singola marca o un singolo modello.

Il poster dell'edizione 2025 è dedicato alla iconica Citroen DS, che conclude i festeggiamenti per il suo 70mo anniversario.

L'immagine prodotta nel 1959 dal direttore della pubblicità Claude Puech evidenzia quelli che l'azienda chiamò DS Balloon per visualizzare i concetto delle sospensioni oleopneumatico dell'auto e lasciar creare all'immaginazione i livelli di confort che già 70 anni fa si potevano provare a bordo di una DS.

Da ammirare anche a Rétromobile 2025 anche le opere di 60 artisti riuniti nella più grande Galleria dedicata all'automobile e ai temi ad essa collegati. Il biglietto acquistato sul posto costa fra 20 e 30 euro, ma è possibile anche ottenerlo online con sconti per gruppi. I bambini sotto ai 12 anni entrano gratuitamente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA