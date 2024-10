Auto e Moto d'Epoca, in mostra i grandi classici del passato

A Bolognafiere, dal 24 al 27 ottobre, andrà in scena la 41° edizione di Auto e Moto d'Epoca, che si svolgerà in un'area di 235.000 mq con 14 padiglioni composta da 4 percorsi tematici.

Il tema scelto da ACI a Bologna è "Le auto della dolce vita: viaggio tra Glamour e Memorie", rappresenta un'esperienza che va oltre la semplice esposizione di automobili e approda nei seducenti anni d'oro della dolce vita, dove ogni macchina, più che un mezzo di trasporto, è stata un simbolo di cambiamento e di stile oltre che un sogno.

Tra i brand presenti, ci saranno Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen, oltre ai grandi marchi della Motor Valley. Non mancheranno l'ASI Village e l'ACI Experience, in una manifestazione che includerà anche le 7000 auto e moto del più grande mercato del classic europeo.



Nel corso dell'evento, inoltre, ci sarà l'anteprima della grande mostra autunnale del Mauto "125 volte FIAT", dedicata alle celebrazioni per i 125 anni della casa automobilistica torinese con una selezione di vetture rappresentative della storia del brand, tra cui una Fiat 3 1⁄2 HP del 1899, la Fiat 12/16hp del 1902 appartenuta alla famiglia Florio, l'avveniristica Fiat Turbina del 1954 e le utilitarie che continuano a brillare nella storia del marchio.

A Bologna, poi, il Registro Internazionale Touring Superleggera renderà omaggio alla leggendaria O.S.C.A. con l'esposizione di modelli rari come l'OSCA 1600 e l'unico OSCA Spider 1050 del 1964. Il Lancia Fulvia Club esporrà una Fulvia 2C con un passato agonistico, mentre il Boxer Lancia Club presenterà una Lancia Flavia Berlina I serie, configurata per l'assistenza della Squadra Corse HF.



La Fondazione Marazzato porterà una Fiat 682 N2 Supercortemaggiore del 1959, una Fiat 18 P del 1915, una Lancia Beta 190 del 1960 con cabina Viberti; mentre il Jaguar Enthusiasts' Club Italia, la sezione Italiana del club inglese che, fondato nel dicembre 1984, festeggerà i suoi 40 anni.

Non mancheranno poi, come ogni anno, le auto dei vip: dalla Fiat Ritmo preparata e personalizzata direttamente in Abarth per Enzo Ferrari alla famosissima Ferrari Testarossa nera appartenuta a Diego Armando Maradona.



Il percorso moto, invece, con oltre 15.000 mq, rappresenterà un vero e proprio salone dedicato a tutti gli appassionati. In questa area ci saranno vere rarità, come la Ducati 500 GP guidata da Phil Read nel 1971; le esclusive Hesketh di Lord Hesketh; e le leggendarie Vincent Motorcycles, oltre alle storiche Brough Superior. Il Museo della Tecnica di Bologna, poi, offrirà una panoramica affascinante della storia della motocicletta nella città emiliana mentre dall'Inghilterra arriverà la leggendaria Honda a 6 cilindri GP; e la Collezione Malanca consentirà di ammirare modelli da strada e competizione come il Testa Rossa, il Tigre e il Mark 125, insieme a moto da corsa che hanno partecipato a campionati internazionali.

Infine, il grande spazio di ASI Village ad Auto e Moto d'Epoca 2024 accompagnerà i visitatori in una sorta di tour virtuale sulle strade d'Italia. Il rinnovato percorso dedicato ai ricambi, infine, offrirà la più grande offerta europea di ricambi d'epoca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA