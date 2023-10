Eicma 2023, appuntamento in Fiera Milano dal 7 al 12 novembre

Otto padiglioni, due in più del 2022, con 1700 espositori e quest'anno anche una Esports Arena per il mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport e un'area dedicata alla mobilità urbana. Dal 7 al 12 novembre, in Fiera Milano a Rho, torna Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, con numeri che riportano con forza la kermesse ai livelli pre-pandemia nell'anno in cui festeggia una cifra tonda: quella del 2023 sarà infatti l'80esima edizione di Eicma, l'evento espositivo più longevo al mondo. Significati i ritorni, sia tra le case costruttrici che tra le imprese della filiera. Ma anche tanti arrivi, con il 28% di nuovi espositori e il 64% delle aziende presenti che proviene dall'estero in rappresentanza di 45 Paesi diversi. Numerose le presentazioni e le iniziative previste, che avranno al centro soprattutto i giovani, con una zona di lavoro anche per content creator e influencer, e la mobilità urbana, come dimostra la presenza alla presentazione di Eicma di oggi al Teatro Strehler-Scatola magica di Milano di Giacomo Biraghi, esperto internazionale politiche urbane e Alessandro Tommasi, fondatore di Nos, uno spazio di ascolto delle nuove generazioni. Per i primi, ma anche per tutti gli appassionati, sarà allestito uno spazio dedicato agli Esport 'su due ruote' dove si terranno anche le finali del campionato online di motocross su quattro tappe lanciato da Eicma che si sta disputando in Europa e negli Stati Uniti in queste settimane. Un modo per coinvolgere i più giovani "ma anche uno strumento per le imprese del settore - ha commentato il presidente di Eicma Pietro Meda - per traguardare il mercato di domani. Con questa iniziativa, insieme a quella degli Nft lanciata lo scorso anno e che continua, vogliamo introdurre una sorta di 'algoritmo Eicma' in rete per ingaggiare il nostro pubblico e portalo a vivere un'esperienza diretta di passione". L'area della mobilità urbana, invece, ospiterà imprese, istituzioni e startup di settore ma anche talk e incontri divulgativi, con l'obiettivo "di rappresentare quanto le due ruote, a pedale e a motore - ha spiegato l'amministratore delegato di Eicma Paolo Magri - siano già e saranno sempre di più una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità che viene dalla città".

