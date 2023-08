Prima Audi RS6-LE firmata ABT sbarca alla Monterey Car Week

La prima Audi RS6-LE preoarata da ABT è arrivata alla Monterey Car Week per il suo debutto debutto. Questa Audi speciale è conosciuta come ABT RS6-LE (Legacy Edition) ed è stata costruita a Phoenix, Arizona.



All'esterno la vettura è caratterizzata dal colore verde oliva scuro, mentre sul davanti si trova un nuovo splitter in fibra di carbonio. Il preparatore tedesco ha anche sviluppato appositamente tutta una serie di dettagli in fibra di carbonio, uno spoiler e un diffusore posteriore.

Si tratta di una versione modificata dell'Audi RS 6 Avant che sarà prodotta in soli 200 esemplari per rendere omaggio a due decenni di storia di questa vettura ad alte prestazioni. La speciale Legacy Edition prende come base di partenza la RS 6 Avant in versione Performance, che di serie sviluppa 630 Cv di potenza e 850 Nm di coppia massima provenienti da un motore V8 biturbo da 4 litri.

ABT, dal canto suo, ha aggiunto dei nuovi turbocompressori, un intercooler e il software Power R, così da portare i numeri a 760 Cv e 980 Nm. La RS6-LE è stata resa molto più aggressiva rispetto al modello standard. In particolare, è stato installato un body kit completo che prevede inserti anteriori in fibra di carbonio, una griglia di aspirazione modificata, oltre ad un estrattore dell'aria in fibra di carbonio sul cofano per migliorare la dissipazione del calore.

All'interno, ABT ha installato un nuovo volante rivestito in Alcantara e i sedili sono stati riprogettati con loghi ABT e RS6-LE.



