Monterey Car Week, meta esclusiva per gioielli da collezione

Ha preso il via l'11 agosto con il Classic Motorsports Kickoff - raduno di auto d'epoca e da collezione che pagano 75 dollari per mostrarsi sulla panoramica Pacific Grove - la Monterey Car Week, il più importante e variegato evento dedicato alla passione per i motori.

Per una settimana (quest'anno diventata di 9 giorni) una folla di appassionati si concentra sul tratto della costa californiana a sud di San Francisco fra Monterey e Carmel per ammirare le più belle auto da collezione che vi arrivano da tutto il mondo.

Trasportate in aereo e poi su lucenti Tir furgonati, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Lancia, Abarth, Mercedes, Bmw, Porsche, Bentley, Rolls, Bugatti e Jaguar d'ogni epoca e valore (spesso plurimillenario) arrivano nell'area di Monterey per partecipare a raduni, eventi in pista - quella del celebre autodromo di Laguna Seca - e soprattutto aste, esposizioni e concorsi di eleganza.

Il clou, sia per qualità e valore dei 'gioielli' che vi partecipano è il Pebble Beach Concours d'Elegance, un evento iniziato nel 1950 e ora considerato la principale celebrazione mondiale dell'automobile. Ogni anno, le migliori auto da collezione si riuniscono sul fairway della 18ma buca del Pebble Beach Golf Links per competere nella nomina a 'Best of Show', il premio definitivo per le auto da collezione che può arrivare a raddoppiarne il valore.

Nelle ore precedenti la finale (quest'anno il 20 agosto alle 05 pm PT) una giuria di esperti - rigorosamente in giacca blu, pantaloni bianchi e panama ecrù - esamina le auto, ne valuta eleganza, merito tecnico e storia. E stila una prima classifica indicando le finaliste per ogni categoria.

Quest'anno sono previsti - tra gli altri - raggruppamenti per le Porsche nel 75mo anniversario, per le sportive spagnole Pegaso, per le Ferrari GT e competizione, per i 60 anni della Lamborghini e della McLaren, per le Mercedes-Benz S, SS, SSK e per le splendide carrozzerie Figoni e Falaschi, pre e dopo guerra.

Alcune cifre danno l'idea degli aspetti 'monetari' della Monterey Car Week: a parte i biglietti per la giornata finale del Concorso a Pebble Beach che costano tra 575 e 4100 dollari.

L'ente del turismo della cittadina californiana stima infatti che quest'anno - per effetto del programma più lungo - si supereranno abbondantemente le 85mila presenze del 2022, composte in maggioranza da big spender e che sono disposti a pagare fino a 3-4mila dollari al giorno per affittare una villa nell'esclusivo Seventeen Miles Drive.

Ciò che impressiona maggiormente è però la stima del valore delle auto presenti ai vari eventi e nei cataloghi delle vendite dei grandi specialisti.

Nel 2022 nelle sole aste si sono superati i 469 milioni di dollari e una stima approssimativa - che comprende anche le hypercar e le altre auto luxury contemporanee che saranno presenti ai diversi eventi, come il Motorsports Gathering al Resor The Quail - indica in 1,2-1,5 miliardi di dollari il valore dei 'gioielli' (non possono che essere definiti tali) presenti in questi 10 giorni alla Monterey Car Week.

