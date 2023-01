Dakar 2023, la corsa più estrema

Dal 31 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 si tiene la 45a edizione della Dakar, la regina dei rally, in un percorso di circa cinquemila chilometri che si snoda in un prologo e in 14 tappe successive

La partenza è da Sea Camp, sulle rive del Mar Rosso, e l'arrivo è sul lato opposto della penisola arabica. I concorrenti arriveranno sulla costa del Golfo Persico dopo quattro giorni attraverso il deserto: una vera prova di resistenza estrema.

LE TAPPE



PROLOGO 31 dicembre - 2022 SEA CAMP > SEA CAMP

TAPPA 1 - 1 gennaio 2023 - SEA CAMP > SEA CAMP

TAPPA 2 - 2 gennaio 2023 - SEA CAMP > ALULA

TAPPA 3 - 3 gennaio 2023 - ALULA > HA'IL

TAPPA 4 - 4 gennaio 2023 - HA'IL > HA'IL

TAPPA 5 - 5 gennaio 2023 - HA'IL > HA'IL

TAPPA 6 - 6 gennaio 2023 - HA'IL > AL DUWADIMI

TAPPA 7 - 7 gennaio 2023 - AL DUWADIMI > AL DUWADIMI

TAPPA 8 - 8 gennaio 2023 - AL DUWADIMI > RIYADH

SOSTA - 9 gennaio 2023 - RIYADH REST

TAPPA 9 - 10 gennaio 2023- RIYADH > HARADH

TAPPA 10 - 11 gennaio 2023 - HARADH > SHAYBAH

TAPPA 11 - 12 gennaio 2023 - SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON

TAPPA 12 - 13 gennaio 2023 - EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH

TAPPA 13 - 14 gennaio 2023 - SHAYBAH > AL-HOFUF

TAPPA 14 - 15 gennaio 2023 - AL-HOFUF > DAMMAM