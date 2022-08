Monterey Car Week, il programma dell'evento

Dal 13 al 21 agosto 2022, le migliori auto di ieri, di oggi e i prototipi di domani, calcheranno le strade, i campi da golf, i parchi e persino l'asfalto del WeatherTech Raceway Laguna Seca in occasione della Monterey Car Week, il contenitore di eventi più esclusivo al mondo legato al mondo dell'automotive. Durante la settimana oltre 25 eventi tra red carpet, mostre automobilistiche, gare, aste che culmineranno con il Concours d'Elegance di Pebble Beach alla "buca 18" del famoso green.

Il 13 Agosto si parte con la Monterey Pre-Union. Sul circuito di Laguna Seca si sfideranno oltre 300 auto da corsa storiche.

Dal 15 al 17 Agosto: l'Automobilia Monterey Expo all'Embassy Suites Monterey Bay-Seaside, il mercatino dove gli appassionati potranno acquistare poster vintage, libri, opere d'arte e altri gadget.

Il 16 Agosto: Classic Motorsports Monterey Kickoff Cruise, la festa in strada che apre ufficialmente il sipario sulla Monterey Car Week. La location è la bellissima Pacific Grove con centinaia di auto classiche e sportive che saranno parcheggiate lungo Lighthouse Avenue.

Il 17 Agosto il primo evento esclusivo: il Motorlux by Hagerty, ex McCall's Motorworks Revival. All'interno del Monterey Jet Center, sarà possibile mangiare stuzzichini e brindare a champagne in una cornice di mondanità con auto e moto di interesse collezionistico oltre a jet executive. Durante l'evento, sarà inoltre possibile visionare in anteprima i lotti dell'asta organizzata da Hagerty.

Sempre lo stesso giorno, al Faro di Pacific Grove, saranno esposte oltre 100 mini car con almeno 25 anni di anzianità e motori inferiori ai 1.600cc. Lo spettacolo nel centro di Pacific Grove sarà seguito da un tour/sfilata intorno al pittoresco lungomare e alle spiagge della città, iniziando da Lover's Point e seguendo Ocean View Dal 17 al 20, sul circuito di Laguna Seca, prenderà il via anche la Rolex Monterey Motorsport Reunion. Una celebrazione dello sport motoristico con centinaia di auto da corsa e sportive storiche pronte a competere nell'evento automobilistico più importante del mondo.

Sempre il 17, a Casa Palmero a Pebble Beach, è previsto l'arrivo delle vetture che hanno partecipato al Pebble Beach Motoring Classic. Un tour di circa 1.500 miglia partito dalla costa del nord-ovest pacifico e che vedrà protagoniste molte delle auto che l'ultimo giorno si contenderanno il premio "Best in Show" al Concorso di Eleganza.

Il 18 Agosto è in programma l'asta di Hagerty al Monterey Jet Center con circa 80 veicoli. Al Pacific Grove Golf Links, sarà la volta delle Legende dell'Autobahn, il raduno dedicato alle vetture tedesche: BMW, Mercedes-Benz e Audi. Oltre 400 auto tra modelli rari e storicamente significativi.

Durante la stessa giornata, dalle 7 alle 12, oltre 150 delle vetture che parteciperanno al Concorso di Eleganza, sfileranno per le strade della penisola. Il tour prevede passaggi sulla mitica 17-Mile Drive e Highway One fino a Big Sur e ritorno. Dal 18 al 20 agosto tre le aste in programma: Mecum, allo Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa on Del Monte Golf Course; Russo e Steele Collector, al Downtown Monterey Waterfront di Fisherman's Wharf e la Rm Sotheby's Monterey al Conference center. Venerdi 19, il The Quail a Motorsports Gathering, al Quail Lodge Golf Club. Sicuramente l'evento più esclusivo della settimana. I biglietti di questo evento vengono assegnati con una lotteria e il pagamento di un ticket d'ingresso superiore ai 500 dollari. Gli ospiti di The Quail potranno ammirare vetture più prestigiose delle collezioni più esclusive gustando i piatti di chef stellati. Le case costruttrici più importanti e blasonate del mondo svelano qui i loro prototipi e i modelli su cui punteranno l'anno successivo. Tra le vetture esposte verrà scelta la vincitrice del premio "Best of the Best Award". A pochi metri distanza dall'evento, altri collezionisti cercheranno di portarsi a casa una delle vetture in asta da Bonhams. Realizzata in collaborazione con The Quail, vede all'incanto, tra le altre, una Bugatti Atalante Type 57C del 1938 dalla quotazione milionaria.

Al tramonto, al paddock di Laguna Seca, un'esposizione di 50 veicoli tra auto da corsa, supercar e altre icone che rappresentano l'essenza definitiva dell'era RADwood (1980-1999).

Il 19 e 20 Agosto di scena le aste di Gooding & Company al Pebble Beach Resorts. Gooding & Company, la casa d'aste ufficiale del Concours d'Elegance di Pebble Beach, ospiterà i collezionisti, gli acquirenti e i venditori di alcune tra le auto più importanti del mondo nella prestigiosa sede del 71° Concorso di Pebble Beach. Le Pebble Beach Auctions è l'unica asta all'interno dei cancelli della famosa 17-Mile Drive e offre agli appassionati l'opportunità non solo di vedere, ma anche di acquistare automobili di qualità, design e provenienza impeccabili.

Il 20 agosto: The Concours d'Lemon, al Seaside City Hall 440 Harcourt Ave Seaside. Una gara goliardica che vede in esposizione tanti veicoli di dubbio gusto. I giudici valuteranno il pessimo design, il cattivo gusto e dispenseranno consigli sul perché l'auto in oggetto non deve essere acquistata. Saranno esposte auto arrugginite, brutte e il peggio del panorama automobilistico di ieri e di oggi.

Agli stessi orari, sul campo da golf del Black Horse si terrà Concorso Italiano, il più grande tributo al mondo alle auto del Belpaese. Un evento con red carpet, dibattiti, e presentazioni.

Ogni anno vengono invitati personaggi italiani del mondo automotive. Circa 900 le auto iscritte.

Il 21 agosto il gran finale. Si inizia la mattina alle 5 quando alla buca 18 del Green al 1700 17 Mile Dr cominciano a schierarsi le prime auto del Concorso di Eleganza.

L'amministratore delegato di Hagerty, McKeel Hagerty, sponsor dell'evento, inizierà con il distribuire ciambelle e caffè agli appassionati e a regalare i cappellini da "Dawn Patrol" guardiani dell'alba. Oggetti che nel tempo diventano "cult" per i collezionisti. A seguire, l'attesissimo Concorso di Eleganza.