1000 Miglia 2020, oltre 300 bolidi al via da Brescia

Partirà giovedì 22 ottobre, alle ore 14 l'edizione 2020 della 1000 Miglia, che - è stato ribadito nella conferenza di presentazione via web - è ''la gara più bella del mondo nel paese più bello del mondo''.



La 1000 Miglia sfida le difficoltà della nuova pandemia da Covid-19 con una edizione diversa dal passato, che farà ricorso ad una organizzazione dedicata con medici, persone sanitario e veicoli speciali, oltre a soluzioni specifiche per la protezione dei partecipanti e dello staff.



Per limitare del rischio di assembramenti lungo le vie e le piazze di Brescia, favorendo allo stesso tempo la più ampia partecipazione del pubblico che con passione segue la competizione, prevede la diretta della partenza e dell'arrivo in live streaming, collegandosi al sito di 1000 Miglia .



Altra novità dell'edizione 2020, l'assenza di operatori professionali a Brescia e Roma. Per evitare assembramenti, sono state infatti chiuse le aree riservate per le riprese foto-video alla partenza, e la copertura sarà garantita con la piattaforma messa a disposizione dall'agenzia Ansa.



1000 Miglia quest'anno omaggia Brescia, la città natale, integrando nel logo l'effige della Vittoria Alata. La rievocazione della gara storica vede al via più di 300 bolidi da collezione, una trentina di equipaggi in meno rispetto all'edizione 2019. Previste 4 tappe: domani Brescia - Cervia-Milano Marittima, venerdi Cervia-Milano Marittima - Roma, sabato Roma- Parma e infine Parma - Brescia, con rientro domenica 25.