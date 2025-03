Salvini, con nuovo codice della strada 55 morti in meno in 2 mesi

"Nei primi due mesi del nuovo codice della strada sono state salvate 55 vite. La polizia e i carabinieri hanno registrato 55 morti morti in meno rispetto all'anno scorso". Così il vicepresidente del consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di un convegno sul nuovo codice della strada.

"Ci sono stati 700 incidenti in meno, 750 feriti in meno.

Vuol dire che la gente sta capendo e quindi li ringrazio, perché salvare vite è l'obiettivo di questo codice, non punire nessuno ma educare alla sicurezza stradale. Ogni vita salvata è un successo".



