Geely rivoluziona ADAS con satelliti, big data center e AI

Durante la AI Intelligent Technology Conference il Gruppo Geely ha presentato in Cina una roadmap tecnologica aggiornata che riguarda le soluzioni di guida autonoma basate sull'intelligenza artificiale.

Dopo diversi anni di sviluppo Geely introduce - a partire dalla versione 2025 della Galaxy E8 - una suite di sistemi ADAS basati sull'intelligenza artificiale.

La novità è sostanziale, in quanto rispetto ai dati raccolti solo dal veicolo, questi sistemi ADAS utilizzano anche quelli provenienti da big data center e da soluzioni satellitari auto-sviluppate per creare livelli di funzionamento e di sicurezza ben più elevati.

Elemento dello Smart Geely Technology Ecosystem questa soluzione ADAS offre un sostanziale contributo all'accelerazione dell'evoluzione della guida intelligente e in generale di un nuovo rapporto uomo-macchina. Le tecnologie G-Pilot basate sull'intelligenza artificiale - ha sottolineato il Gruppo cinese - saranno disponibili su prodotti di diversi marchi e diversi segmenti tra cui Geely Auto, Galaxy, Lynk & Co e Zeekr.

G-Pilot sarà disponibili in cinque diversi livelli, soddisfacendo i requisiti differenziati di un'ampia gamma di utenti. Grazie all'intelligenza artificiale, G-Pilot continuerà a evolversi per tutta la durata di vita dei veicoli.

L'Highway Navigation on Pilot (NOA) e Home Zone Park Assist (HPA) diventeranno standard su tutti i veicoli dotati di G-Pilot. Il livello di base supporta una navigazione ad alta velocità mediante pilota automatico (NOA) e una funzionalità di parcheggio con memoria impostabile dall'utente.

G-Pilot H5 supporta la guida intelligente urbana 'punto a punto' supportata da NOA senza mappa e modelli di grandi dimensioni. G-Pilot H7 supporta modelli video di grandi dimensioni (VLM), modelli video di azione linguistica (VLA) e capacità di previsione digitale, nonché guida intelligente da parcheggio a parcheggio.

Previsto anche il livello G-Pilot H9 che utilizza le tecnologie di guida intelligente più all'avanguardia. La potenza di VLM/VLA serve a creare una sorta di co-pilota autista intelligente che potrà aumentare la sicurezza per tutti gli utenti. In futuro l'hardware nei veicoli con sistemi G-Pilot di livello 5 sarà in grado di raggiungere la guida intelligente L3 in futuro.

Le tecnologie G-Pilot sono inoltre supportate dal primo centro di elaborazione intelligente WiseStar integrato 'cloud, dati, intelligenza' al mondo per le case automobilistiche con oltre 23,5 Peta Flops (23,5mila trilioni di calcoli al secondo) di potenza di elaborazione, uno dei più grandi nel settore automobilistico.

I sistemi G-Pilot non traggono vantaggio solo dalle tecnologie AI, ma utilizzeranno anche la Geely Future Mobility Constellation con 30 satelliti a bassa orbita che coprono il 90% della superficie della Terra. Grazie a queste informazioni i sistemi G-Pilot saranno in grado di vedere più lontano e più chiaramente di qualsiasi altro sistema di guida intelligente al mondo. E avranno capacità persino di vedere e avvisare gli utenti di potenziali disastri naturali e condizioni meteorologiche avverse lungo un percorso pre offrire migliori alternative e soluzioni per evitare i rischi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA