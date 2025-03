Euro Ncap, 5 stelle per Mini Cooper E e Audi A6 e-tron

Cinque stelle per le due auto, entrambe elettriche, testate da Euro Ncap nella prima sessione del 2025. Si tratta di Mini Cooper E e Audi A6 e-tron che sono state capaci di portare a casa il massimo punteggio puntando sull'assunto che dimensioni e prezzo non limitano la sicurezza delle auto.

In particolare, l'ultimo modello di Mini Cooper E 2025 innalza, ancora una volta, il livello di protezione che garantisce sia ai passeggeri adulti e bambini che agli utenti vulnerabili della strada (pedoni), e ottiene un alto punteggio per le prestazioni dei sistemi di sicurezza attivi che possono aiutare il conducente ad evitare, in primo luogo, gli incidenti.

La nuova Mini Cooper E è stata premiata con il massimo rating a cinque stelle di Euro Ncap. Per la protezione degli adulti, ha ottenuto un punteggio dell'89%; 85% per quella dei bambini, 77% i pedoni, mentre quella per i sistemi di sicurezza attivi (Safety Assist) è risultata del 79%.

I test Euro Ncap della nuova Audi A6 e-tron hanno dimostrato che l'auto familiare elettrica offre la massima protezione per adulti e bambini. Ottimi punteggi sia per la protezione degli occupanti adulti (92%) che per la protezione dei bambini (91%).

Se si tiene conto delle prestazioni dei sistemi di assistenza alla guida attivi, i test Euro Ncap mostrano che l'Audi offre un alto livello di sicurezza per le famiglie, ottenendo cinque stelle.

"La nuova Mini Cooper E - ha dichiarato Aled Williams, Programme Director di Euro Ncap - dimostra come si possa avere una piccola auto elettrica, senza dover scendere a compromessi con la sicurezza, cosa che riflette anche l'impegno di Mini nell'innalzare la protezione delle sue auto da una generazione all'altra. Come per la nuova Audi A6 e-tron, siamo stati particolarmente soddisfatti da quanto, in caso di collisione, questa grande auto familiare protegga bene sia adulti che bambini".



