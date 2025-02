Poliscan e Alice, non si sfugge più all'occhio della legge

Controllo del traffico basato sull'intelligenza artificiale ma, soprattutto, sistemi di rilevamento delle infrazioni a prova di furbetti d'ogni tipo. È quanto progetta, produce e propone alle diverse forze di polizia e ai gestori delle strade la tedesca Vitronic che alla scorsa edizione di Intertraffic (il Salone di settore che si svolge ad Amsterdam) ha presentato un sistema di controllo che si basa sull'intelligenza artificiale per controllare i semafori, gli incroci e gli svincoli che sono responsabili di quasi la metà di tutti gli incidenti (con feriti o decessi) nelle aree urbane.

La tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, spiega Vitronic, consente il monitoraggio automatizzato delle infrazioni che in precedenza si basavano sul controllo fisico, come l'uso illegale del telefono cellulare durante la guida.

Grazie agli algoritmi di Ai, il sistema valuta autonomamente i dati delle immagini, identificando efficacemente queste violazioni. Per le autostrade, in particolare, è stato realizzato il 'totem' bidirezionale Poliscan che può supportare 4 sistemi di rilevamento per ogni direzione di marcia così da coprire il 100% delle corsie in un senso o nell'altro anche nelle autostrade più ampie.

Le capacità di rilevamento e di calcolo di Poliscan sono tali da riconoscere registrare contemporaneamente il superamento del limite di velocità (funziona perfettamente fino 320 km/h) ma anche l'assenza della cintura allacciata e l'uso del telefonino. Il tutto inquadrando i veicoli frontalmente e - ove necessario - offrendo la possibilità di identificare chi siede al volante.

Ma quando l'iper-tecnologia si unisce all'inganno (evidentemente a fin di bene) nessuno può sfuggire ad Alice, un posto di rilevamento mobile che è davvero difficile scorgere per tempo perché appare - posteggiato a lato della strada o lungo un marciapiede - come un rimorchiato con cassone telonato, con tanto di targa e fanalini.

Anche i sensori e le videocamere di Alice funzionano frontalmente e quindi non c'è modo di sfuggire a questo 'tutore' del rispetto dei limiti oggi molto usato in Germania nelle zone 30 km/h ma presto - per effetto di un accordo siglato con il Gruppo Vinci (autostrade e parcheggi) - ben 250 rimorchietti Alice, gestiti dal Département du Contrôle Automatisé (DCA) saranno operativi anche in Francia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA