Kia impegnata a ridurre gli incidenti dei giovani negli USA

Kia in America è impegnata, attraverso la collaborazione con il programma B.R.A.K.E.S., acronimo di Be Responsible And Keep Everyone Safe, nel formare gli adolescenti per affrontare il problema degli incidenti stradali che, negli USA, rappresentano una delle principali cause di morte tra i giovani.

Partecipando al programma, gli adolescenti hanno il 64% di probabilità in meno di incorrere in un incidente nei primi tre anni di guida, in base a quanto rivela uno studio commissionato da BRAKES e condotto da Paul Friday presso l'Università della Carolina del Nord a Charlotte.

Nello specifico, Kia collabora con il progetto da 12 anni e fornisce una flotta di vetture che annovera modelli come Soul, Forte, Rio, Sorento, Sportage, Seltos, Telluride e Carnival. Il programma mira a creare strade più sicure per tutti, fino ad ora ha formato oltre 150.000 giovani e si sta espandendo in tutto il Paese.

