Toyota richiama Tacoma e Sienna, guaio a freni e bulloni sedili

Maxi-richiamo per Toyota in America.

Il costruttore giapponese, secondo quando riportato dall'NHTSA, l'agenzia governativa statunitense per la sicurezza stradale, sta richiamando oltre 100mila veicoli a causa di una perdita di liquido dei freni che può ridurre la capacità di frenata e aumentare il rischio di incidente.

Questo richiamo riguarda alcuni veicoli Tacoma a trazione integrale del 2024-2025 e si sarebbe reso necessario in quanto lo spazio tra il tubo del freno posteriore e la ruota potrebbe consentire l'accumulo di fango e sporcizia, che rischia di danneggiare il tubo del freno e causare una perdita di liquido dei freni.

Campanello d'allarme sulla sicurezza non solo per Tacoma ma anche per Sienna: secondo un comunicato ufficiale diffuso dalla casa automobilistica, circa 168mila esemplari del noto minivan sono stati ritirati dal mercato per problemi ai bulloni dei sedili posteriori, che risulterebbero mal fissati.

Secondo Toyota, il richiamo interesserebbe alcuni Sienna 2021-2025MY in Nord America e Asia, ma il richiamo 'volontario' (come lo definisce il marchio nipponico) riguarderebbe anche altri Paesi.

Il richiamo sarebbe legato al fatto che i bulloni che collegano gli schienali dei sedili di terza fila potrebbero non essere stati fissati secondo le specifiche, causando la mancata conformità dei veicoli in questione a determinati standard di sicurezza. Uno schienale in queste condizioni potrebbe non funzionare come previsto, con conseguente aumento del rischio di lesioni per gli occupanti seduti. Per tutti i veicoli coinvolti, i concessionari provvederanno gratuitamente a sistemare i bulloni dei sedili di terza fila secondo le specifiche. Entro la metà del prossimo aprile, il marchio terrà aggiornati i clienti sulla situazione.

