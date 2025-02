Aspi e Polizia per la guida sicura dove ci sono i cantieri

Prende il via da oggi la nuova campagna sulla sicurezza stradale di Autostrade per l'Italia, in partnership con la Polizia Stradale, per sensibilizzare i viaggiatori sull'importanza della guida corretta.

La nuova iniziativa - spiega una nota di Aspi - focalizza l'attenzione sulla prudenza alla guida e sui comportamenti corretti da tenere in prossimità di un cantiere di lavoro.

La campagna ricorda l'importanza di rispettare le regole della strada quando ci si avvicina ad un cantiere e in presenza di persone a lavoro: dall'attenzione alla segnaletica, al rispetto della distanza di sicurezza e dei limiti di velocità.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la diffusione della cultura della sicurezza stradale sono tra gli obiettivi previsti anche dal Protocollo d'Intesa che la Polizia di Stato ha sottoscritto con l'Inail (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro) al fine di prevenire gli incidenti stradali che attualmente rappresentano la principale causa degli infortuni sul lavoro.

La nuova campagna sarà diffusa in affissioni nelle Aree di Servizio, su stampa e on air web, social e a seguire in radio.

Nell'ambito dell'iniziativa saranno proposte inoltre brevi pillole-video per sensibilizzare gli utenti sui comportamenti da adottare in presenza di un cantiere, come ad esempio il corretto uso delle corsie transitabili e l'adeguata attenzione alla guida nelle delicate fasi di attivazione e rimozione.



