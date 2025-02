Nuovo codice strada, a Napoli ritirate a gennaio 385 patenti

Nel mese di gennaio sono state ritirate 385 patenti di guida per l'applicazione, da parte della prefettura di Napoli, delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, che è stato riformato ed entrato in vigore, nella sua versione aggiornata, a metà dello scorso dicembre.

In particolare, 235 sono state ritirate per "guida con uso improprio di determinati apparecchi alla guida"; 31 per "guida in stato di ebbrezza"; 16 per "guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope"; 4 per "omessa precedenza-omesso soccorso"; 12 in seguito ad incidenti e 87 per altre tipologie di violazioni.

Nello stesso mese di gennaio sono stati sospesi 272 titoli di guida, di cui 177 sempre per uso improprio di determinati apparecchi durante la marcia e 95 per altre violazioni del Codice della Strada. Sono state inoltre revocate 31 patenti come sanzione amministrativa accessoria per violazioni al Codice della strada.

Dal primo gennaio, poi, la Prefettura ha esaminato 350 posizioni di candidati iscritti all'esame di guida e ha espresso 65 pareri vincolanti di diniego al conseguimento del titolo di guida per assenza dei requisiti soggettivi; adottato 2 revoche per perdita dei requisiti soggettivi; avviato 47 procedimenti amministrativi per revoca del titolo di guida; riscontrato 34 istanze in materia di revoche/dinieghi/aggiornamento patenti web; elaborato 3 rapporti informativi al Ministero dell'Interno e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli; adottato 2 provvedimenti di ritiro del titolo di guida in esecuzione di sentenze dell'Autorità giudiziaria; adottato 2 provvedimenti di annullamento in autotutela di provvedimenti di revoca del titolo di guida non conformi alle recenti sentenze della Corte Costituzionale.

"Continua la particolare attenzione sul tema, in considerazione dell'importanza di assicurare il rigoroso rispetto della normativa di riferimento per una guida sicura, a tutela degli utenti e della collettività", si legge in una nota della prefettura.



