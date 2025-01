Euro Ncap, nel 2024 pubblicati i test di 53 auto

Sono 53 le auto di cui sono stati pubblicati i test pubblicati nel 2024: 41 nuovi modelli e 12 partner o restyling, mentre non hanno subito modifiche le regole Euro Ncap per la classificazione della sicurezza delle autovetture.

Euro Ncap ha anche analizzato i sistemi elettronici di assistenza alla guida in autostrada per cinque autovetture, testate secondo protocolli aggiornati che includono scenari più complicati di collisione con veicoli motorizzati a due ruote e requisiti più severi in tema di monitoraggio del conducente.

Euro Ncap, poi, si è occupato nel settore del trasporto merci e commerciale, presentando le classificazioni di sicurezza per gli autocarri. Ha diffuso i risultati di alcuni furgoni e rivisto le classificazioni di quelli da carico più grandi, aggiornate per rispettare gli standard del nuovo Regolamento Europeo sulla Sicurezza Generale.

"Nel 2024, è stato incoraggiante vedere le case automobilistiche mettere la sicurezza al primo posto, che, quindi, continua ad essere una forza trainante per l'industria - ha dichiarato Michiel van Ratingen, segretario generale Euro Ncap. L'importanza di Euro Ncap si estende oltre l'Europa, definendo gli standard di sicurezza a livello mondiale. Tra le 41 auto testate nel 2024, infatti, otto sono state sviluppate dai principali marchi cinesi, tra cui Zeekr, Maxus, Nio, Xpeng, Deepal, e Leapmotor. Tuttavia, nonostante questa crescente concorrenza, i produttori europei continuano a detenere una posizione dominante sul mercato, come Mercedes-Benz, Volkswagen e Renault, che rimangono forti concorrenti in molti segmenti di veicoli''.

In tutto l'anno 2024, le immatricolazioni di nuove auto sono leggermente cresciute, aumentando di uno 0,8% e arrivando a circa 10,6 milioni di unità. Con una varietà di veicoli a motore a combustione, ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici, il mercato europeo sta dimostrando di essere diversificato. Nel 2024, Euro Ncap ha valutato diversi nuovi marchi elettrici, tra i quali Alpine di Renault e aziende cinesi come Deepla, Zeekr, Maxus e Leapmotor. Il piano strategico di Euro Ncap Vision 2030: "Un futuro più sicuro per la mobilità", copre una gamma di tecnologie all'avanguardia per la sicurezza delle auto in arrivo sul mercato. Per accelerarne la diffusione e migliorare l'impatto salvavita, nel 2026, Euro Ncap proporrà un nuovo schema di classificazione che raggruppi i test in base alle quattro fasi distintive di un incidente: guida sicura, prevenzione delle collisioni, protezione dagli scontri e sicurezza post incidente.

