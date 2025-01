Lollobrigida, 'se bevo non guido, sicurezza al primo posto'

"Io bevo, molto volentieri, quando vado a cena, ma provo a bere il giusto, senza esagerare.

E tendenzialmente non guido quando bevo. La sicurezza delle persone" viene al primo posto: "il dato economico è fondamentale, ma se uno vuole bere più del limite bisogna organizzarsi". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un punto stampa a margine del Consiglio Ue Agrifish, rispondendo a una domanda sul nuovo codice della strada.

"Dal punto di vista della ristorazione - ha puntualizzato - i dati così allarmistici che venivano diffusi non corrispondono alla realtà. Basta chiedere ad oggi al mondo della ristorazione e della produzione di vini, non ci sono stati cambiamenti così significativi come all'inizio sembrava". Lollobrigida ha ricordato che i "parametri" del nuovo codice "sono rimasti gli stessi", se una persona "beve una bottiglia di vino o mezza bottiglia da 15 gradi non poteva guidare né prima né adesso.

Guidare in stato di ebrezza può portare purtroppo anche a incidenti o morti, va evitato a prescindere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA