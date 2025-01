LoJack, accordo per rafforzare la protezione contro i furti auto

LoJack, società di intelligenza connessa che aiuta le aziende e le persone a tracciare, monitorare e recuperare veicoli e asset, annuncia l'arrivo sul mercato di una soluzione innovativa che utilizza i dati utili per il monitoraggio e il recupero dei veicoli rubati provenienti dalle auto connesse e forniti da Mercedes-Benz Connectivity Services GmbH.

Nell'ambito di questa partnership, questi flussi di dati saranno direttamente integrati nei portali web intelligence di LoJack, che dispongono di dashboard intuitive progettate per aggregare e visualizzare informazioni critiche, garantendo la disponibilità immediata dei dati per esigenze di sicurezza e a supporto del recupero dal furto.

Combinando le soluzioni di LoJack, le centrali operative europee, attive 24/7, e i team di sicurezza LoJack, i proprietari dei veicoli e i gestori delle flotte otterranno un accesso semplificato e in tempo reale ai dati e informazioni sulla posizione dei veicoli. La collaborazione garantisce una solida protezione dei dati e utilizza una tecnologia all'avanguardia in grado di ottenere tassi di recupero dei beni rubati unici sul mercato.

''Questa collaborazione con Mercedes-Benz Connectivity Services pone le basi per lo sviluppo di forme di mobilità sempre più connesse, incentrate sulla sicurezza del driver e sulla protezione dei beni - ha affermato Massimo Braga, vicepresidente e direttore generale di LoJack - I dati dei veicoli ricevuti da Mercedes-Benz Connectivity vengono ora integrati da LoJack in una piattaforma di intelligence della flotta semplice e intuitiva che migliora la sicurezza del veicolo in caso di furto e supporta le attività di gestione del parco veicoli''.

L'accordo metterà a disposizione degli uffici europei di LoJack i dati relativi ai veicoli Mercedes-Benz, fornendo accesso a informazioni preziose per la gestione delle flotte aziendali e dei veicoli a noleggio dei clienti di LoJack in ogni Paese.

