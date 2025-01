Droni in autostrada, A35 Brebemi attiva servizio

Brebemi ha attivato il monitoraggio dell'autostrada tramite i droni, un servizio che consentirà di rafforzare l'impegno sul fronte della sicurezza stradale.

L'autostrada, parte del gruppo internazionale Aleatica e già pioniera nell'ambito della sicurezza essendo stata la prima in Italia a ottenere la certificazione internazionale iRap, rafforza ulteriormente il proprio impegno in questo ambito con questo nuovo progetto tecnologico. A35 Brebemi, secondo quanto riporta una nota, è una delle prime autostrade italiane infatti a dotarsi del servizio "Drone Asset and Traffic Monitoring Project", un sistema avanzato di controllo e monitoraggio che consente la raccolta di informazioni in tempo reale sulle condizioni dell'infrastruttura e del traffico.

Il drone (diventeranno due nei prossimi mesi) opera ad un'altezza massima di 120 metri a lato dell'autostrada ed è attivo in diversi periodi della giornata e della nottata sulle due carreggiate, in orari prestabiliti e concordati con le autorità competenti, con la possibilità di ulteriori attività mirate in caso di necessità. I droni decolleranno e atterreranno autonomamente da hangar dedicati, con la possibilità di pianificare anche missioni programmate o interventi immediati dal centro di controllo di Brebemi. Questa tecnologia permette ai tecnici di A35 Brebemi di "monitorare in tempo reale sia il traffico, sia le condizioni della pavimentazione, delle barriere antirumore e delle reti di recinzione", spiega la nota.



