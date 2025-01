Usa, 877.700 pick-up e suv di Gm sotto la lente dell'NHTSA

L'ente federale National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) che negli Usa sovrintende anche alla sicurezza dei vieolci sta indagando su segnalazioni che le sono arrivate su presunti guasti al motore V8 L87 da 6,2 litri della General Motors, ampiamente utilizzato in un'ampia gamma di pick-up e suv dei diversi brand di GM.

Secondo le stime della NHTSA sarebbero più di 877.700 i veicoli che potrebbero essere vulnerabili per questo problema apparentemente causato da un mal funzionamento di un cuscinetto.

Questo, a sua volta "può causare il grippaggio del motore o perfino la rottura del blocco motore da parte della biella".

Come sottolinea NHTSA "Il guasto o il malfunzionamento del motore comporta la perdita di potenza motrice del veicolo, il che può portare a un aumento del rischio di un incidente con conseguenti lesioni e/o danni ai veicoli".

Le denunce fatte alla NHTSA - che sarebbero una quarantina - indicano che il problema potrebbe avere un impatto su modelli come Chevrolet Silverado 1500, Suburban e Tahoe, GMC Sierra 1500, GMC Yukon ed anche diversi tipi di Cadillac Escalade costruiti tra il 2021 e il 2024.

L'indagine preliminare - che per il momento non comporta richiami - si starebbe però estendendo menzionati anche i modelli Chevrolet Silverado e GMC Sierra 1500 costruiti nel 2019 e nel 2020.

Se l'NHTSA dovesse confermare l'esistenza di un rischio concreto, potrebbe seguire un importante richiamo. Fino ad allora, ai conducenti di questi veicoli interessati non viene assolutamente chiesto di smettere di guidarli o di farli riparare.



