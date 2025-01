Senza casco sul monopattino, multati sei studenti

Prime multe a Cassino per chi utilizza i monopattini elettrici non rispettando le nuove norme del Codice della Strada, prima fra tutte quella di indossare il casco durante la guida. Sono stati gli agenti della Polizia Municipale ad elevarle nei confronti di sei ragazzi che stavano circolando su questi veicoli nei pressi della zona universitaria della Folcara. Si tratta principalmente di studenti: 4 di nazionalità etiope, un kazako ed un turco. Nessuno di loro indossava il casco previsto dalle nuove norme e per questo è scattata la sanzione di 35euro ciascuno se si paga entro 5 giorni. Il comandante della polizia municipale, Giuseppe Acquaro, ha assicurato che ci saranno altri controlli di questo tipo per garantire la sicurezza sulle strade Cassinati.



