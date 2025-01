Sicurezza stradale, Marco Pollastri guiderà l'Osservatorio E-R

Marco Pollastri è il nuovo presidente dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna, la struttura che promuove azioni di educazione, formazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime sulla strada e il costo sociale causato dagli incidenti stradali.

"Un professionista con una solida competenza sul campo - hanno detto il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l'assessora regionale alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo - che, siamo convinti, farà un buon lavoro. Con la sua esperienza consolidata sui temi della sicurezza stradale, unita a un profilo tecnico-scientifico più che adeguato, potrà dare il giusto impulso allo sviluppo di azioni sempre più efficaci.

L'Osservatorio è uno strumento prezioso su cui continueremo a investire e a garantire il nostro impegno per aumentare la sicurezza dei cittadini sulle strade. Ringraziamo Mauro Sorbi, che lascia dopo due mandati, per il contributo portato in questi anni".

Laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Pollastri è direttore del Centro Antartide di Bologna e presidente dell'Università Verde di Bologna Aps e ha svolto, tra le altre, attività di consulenza per imprese specializzate in formazione e ingegneria del traffico anche per il Politecnico di Milano. Ha collaborato con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con centri di ricerca sui temi della sostenibilità e della sicurezza stradale.



