Veneto finanzia nuovi interventi per sicurezza stradale

"Con l'individuazione dei criteri di assegnazione ai Comuni veneti dei contributi della Legge 39 del 1991, che saranno poi sottoposti all'esame della competente Commissione consiliare, la Giunta regionale ha avviato le procedure per il finanziamento di interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale per l'annualità 2025". Lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, Elisa De Berti, con riferimento al provvedimento di attivazione delle procedure per l'assegnazione dei contributi, a bando, per l'anno 2025, ai sensi della Legge 39/1991 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". "Un tema prioritario per la Regione Veneto - ha aggiunto - che da anni prosegue nell'attività di messa in sicurezza del patrimonio esistente, in particolare, attraverso l'ammodernamento strutturale e il miglioramento della rete infrastrutturale. Dal 2016 al 2024 la Regione ha finanziato, tramite bandi, ben 636 interventi dei Comuni, tra realizzazione di nuove rotatorie, messa in sicurezza di incroci, nuovi tratti di piste ciclabili e percorsi pedonali, riqualificazione della rete viabilistica, etc, per un cofinanziamento complessivo di oltre 105 milioni di euro. Il volano generato nel territorio grazie a queste risorse è stato di circa 221 milioni di euro. Un'attività silenziosa e costante ma preziosa per il territorio e i cittadini per far sì che il tema della sicurezza stradale, anziché un concetto su cui ragionare ex post, sia un imprescindibile strumento di prevenzione". "Tra le novità relative ai criteri proposti per l'assegnazione dei contributi - ha concluso -, la principale riguarda l'adeguamento dell'importo dell'intervento ottimale ammissibile, che passa da 700 mila euro a 1 milione di euro.

Risorse la cui erogazione, come ben sanno i Comuni, è condizionata al rispetto della tempistica per l'aggiudicazione delle opere. È importante, pertanto, che le amministrazioni locali si organizzino sin da ora per lo sviluppo della progettazione. Appena si concluderà l'iter, con l'approvazione dei criteri da parte della Commissione consiliare, saranno, quindi, comunicati i dettagli e i contenuti del bando".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA