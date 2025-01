Polizia stradale Marche, 4.438 multe per eccesso di velocità

Nel 2024 sono state accertate da parte della Polizia Stradale nelle Marche 4.438 violazioni per eccesso di velocità e sono state ritirate 1.242 patenti di guida e 856 carte di circolazione; decurtati 64.715 punti patente. Il Compartimento tira le somme dell'attività svolta durante lo scorso anno: impiegato per il controllo di strade e autostrade 13.503 pattuglie che hanno controllato 62.198 persone e contestato 42.536 infrazioni. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 17.902, di cui 678 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 31. I fermi amministrativi sono stati 430, mentre i sequestri di veicoli 755. Sono poi proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale: 15.695 i veicoli pesanti controllati e 5.953 le infrazioni accertate. "Particolarmente efficace", ricorda la Questura, è stata anche l'attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 468 persone di cui 6 arrestate e 462 denunciate in stato di libertà. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 266 di cui 80 autofficine, 41 autoscuole, 36 carrozzerie, 39 agenzie di pratiche automobilistiche, 12 autodemolizioni e 41 altri esercizi. 52 sono state le infrazioni rilevate per le quali è prevista una sanzione amministrativa, mentre 1 ha avuto rilevanza penale. Sul fronte della prevenzione la Polizia Stradale si è sempre distinta per l'impegno finalizzato ad accrescere la consapevolezza alla guida, sia attraverso controlli capillari che attività di formazione. Il Compartimento Marche ha infatti portato avanti numerosi progetti di sensibilizzazione come Icaro, Biciscuola ed Incroci, rivolti agli studenti di ogni ordine e grado, ed ha attuato il Protocollo d'intesa sulla sicurezza stradale tra la Polizia di Stato ed il Gruppo Poste Italiane finalizzato alla formazione dei dipendenti dell'intera regione. Ha inoltre promosso incontri di formazione dedicati alle pubbliche assistenze sulla guida in condizioni di emergenza, nonché sessioni di aggiornamento agli autotrasportatori sul funzionamento ed utilizzo dell'apparato tachigrafico tramite la partecipazione di Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino.



