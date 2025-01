Primi controlli del 2025, ritirate 17 patenti nel Potentino

Diciassette patenti di guida sono state ritirate dai Carabinieri del comando provinciale di Potenza nei controlli eseguiti nei primi sei giorni del 2025: i militari hanno controllato oltre 1.200 veicoli (otto dei quali sono stati sequestrati) e hanno identificato quasi duemila persone.

Sono stati emessi oltre 100 verbali per violazioni al Codice della strada, per un importo di oltre diecimila euro. Quindici persone sono state denunciate in stato di libertà alla magistratura: in Val d'Agri è stato sequestrato oltre mezzo quintale di "botti", detenuto illegalmente.



