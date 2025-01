Stellantis brevetta passaruota che espelle neve e ghiaccio

Stellantis ha depositato all'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) il disegno e le caratteristiche di un inedito riscaldatore dei passaruota per veicoli, una soluzione che - impedendo alla neve e al ghiaccio di accumularsi all'interno dei parafanghi e nei sottoporta - migliorare la sicurezza e le prestazioni nei climi freddi.

Questo componente avanzato è costituito da un corpo principale e da un elemento riscaldante che riceve energia elettrica tramite un connettore resistente alle intemperie. il riscaldatore è incorporato nel corpo principale del rivestimento interno del passaruota, ben protetto da detriti e danni ambientali.

L'elemento riscaldante è progettato con materiale conduttivo, come materiale a base di carbonio o un filo metallico, che emette calore quando viene alimentato. La base del riscaldatore può essere realizzata in polimeri durevoli, come il policarbonato, per garantire longevità e resilienza.

Sono presenti sensori di temperatura per attivare l'elemento riscaldante quando le temperature scendono al di sotto di una soglia prefissata in modo che si accenda automaticamente solo quando è necessario.

Con il riscaldatore brevettato da Stellantis negli Stati Uniti il passaruota rimane libero da neve e fanghiglia ghiacciata, ed evita la formazione di blocchi solidi che altrimenti potrebbero staccarsi e finire contro componenti critici, come freni e sospensioni, o influire sulla maneggevolezza del veicolo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA