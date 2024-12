Polizia stradale Napoli, in 12 mesi controllate 28.429 persone

In attuazione delle disposizioni impartite in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, la Polizia Stradale, in ambito metropolitano ha svolto mirati ed accurati controlli nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2024. A tal fine sono state impiegate 8656 pattuglie, controllate 28429 persone e 23773 veicoli. Nello specifico, sono state controllate, con lo strumento dell'etilometro, 12685 persone e 151 sono state sottoposte ad accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti. Sono state accertate 15925 violazioni al Codice della Strada, rilevati 1092 incidenti di cui 17 con esito mortale, 518 con feriti e 465 con solo danni. Risultano decedute 18 persone, 705 ferite, 40 sottoposte ad arresto o fermo e denunciate in stato di libertà 243, denunciate per omicidio stradale 6 e per fuga/omissione di soccorso 5. Sono stati prestati 2579 soccorsi, ritirate 636 patenti di guida e 1382 carte di circolazione nonché decurtati 27796 punti patente. Sono stati eseguiti 1342 fermi amministrativi, sequestrati 988 veicoli e 13 altri dispositivi.

Il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia stradale per l'attività svolta con incessante impegno e professionalità, che contribuisce in maniera determinante alla prevenzione e al contrasto a comportamenti illeciti sulle strade, garantendo una presenza costante dello Stato a tutela della collettività.



