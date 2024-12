Col nuovo codice della strada 4.700 multe, ritirate 331 patenti

Raffica di multe e di patenti ritirate, a 48 ore dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada. Un primo bilancio è arrivato oggi dai ministeri dei Trasporti e degli Interni che hanno contato un totale di quasi 5.000 multe comminate ad automobilisti colpevoli di aver violato le nuove regole. Nel dettaglio, sono 4.744 le violazioni contestate nelle prime 48 ore di entrata in vigore delle nuovo codice messo a punto dal ministro Salvini e, in particolare, già 14 automobilisti sono stati sanzionati per esser stati trovati alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. E, ancora, le patenti ritirate sono state 331, mentre 8.136 i punti decurtati dai documenti di guida. Tra il 13 e il 15 dicembre - affermano i due ministeri - sono stati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri 626 incidenti stradali complessivi. Dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada, per 48 ore sono state 19.154 le pattuglie di Polizia e Carabinieri impegnate nei controlli stradali. Delle oltre 4.700 violazioni contestate, 431 sono dovute ai limiti di velocità, 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 117 per uso scorretto del cellulare alla guida. Oltre a punti decurtati e patenti sospese, poi, sono state ritirate anche 224 carte di circolazione. Su 4.599 conducenti - spiegano i ministeri - si è reso necessario il controllo con etilometri e/o precursori e di questi 170 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 14 sanzionati per essere alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Fonti del ministero dei Trasporti, intanto, fanno sapere che non ci saranno punizioni per chi viene trovato alla guida positivo a sostanze stupefacenti per aver preso farmaci con cannabinoidi. E' infatti in arrivo una circolare che farà chiarezza sul punto e viene precisato che sarà necessaria una ponderazione caso per caso senza prevedere divieti assoluti di guida. "Basta fake news sul nuovo codice della strada" afferma a tal proposito il Mit che ricorda di aver anche chiarito ripetutamente che non cambiano i limiti per l'assunzione di alcol. E si ribadisce poi che i pazienti che assumono cannabinoidi "dovranno continuare a seguire quanto già oggi riportato nei prontuari terapeutici e riferirsi alle indicazioni del proprio medico curante. Non vi è quindi nessun divieto assoluto di guida per tali pazienti - proseguono le fonti del Mit - ma una necessaria ponderazione caso per caso, in base allo stato di salute del singolo e alle terapie somministrate, come già avviene oggi. La differenza sostanziale rispetto al passato - sottolineano ancora - è che ora le Forze dell'Ordine avranno strumenti di controllo indipendenti dallo stato di alterazione".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA