Street control Potenza, 685 verbali da settembre a novembre

Nel periodo compreso tra settembre e novembre scorsi, è pari a 685 "il saldo dei verbali di accertamento per soste irregolari" emessi dalla Polizia locale di Potenza con "il sistema dello street control". Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Comune, aggiungendo che vi sono stati anche "12 verbali per circolazione in assenza di copertura assicurativa e nove verbali per inosservanza dell'obbligo di sottoporre il veicolo alla prescritta revisione periodica.

I controlli con il sistema street control vengono effettuati "con periodicità settimanale, su due giorni, per circa tre ore di pattugliamento straordinario del territorio in orario antimeridiano, pomeridiano e serale".



