8 morti al giorno su strade, campagna polizia per fermare strage

Nel 2023 si sono registrati in media 8 vittime e 615 feriti al giorno; molte sono le giovani vite spezzate in pochi secondi. È la triste narrazione degli incidenti stradali che riempiono le pagine di cronaca e che hanno un costo sociale di 18 miliardi di euro all'anno pari all'1% del PIL (fonte Istat 2023). "Fermiamo questa strage" è 'obiettivo della campagna di comunicazione della Polizia di Stato dedicata alla sicurezza stradale realizzata in collaborazione con il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di due spot che saranno diffusi sui canali televisivi della Rai e sui social per promuovere il rispetto delle regole della strada. Protagonista della campagna video è Silvio, Sostituto Commissario della Polizia di Stato che racconta la sua storia, di poliziotto della stradale e di padre. Sua figlia Giulia ha perso la vita a 15 anni, investita sulle strisce pedonali, mentre andava a scuola. Un racconto senza rabbia ma solo di profondo dolore per una morte assurda, che poteva essere evitata. Lo stesso dolore che aveva imparato a conoscere come soccorritore, lo stesso dolore che oggi vuole evitare ad altri genitori.

Una parte di quella tragica sofferenza che i polizotti della stradale, primi a intervenire sugli incidenti e a soccorrere le persone coinvolte, portano a casa con sè a fine lavoro. Non si abituano mai a quel dolore nonostante l'esperienza e la formazione. 376 sono, sino ad oggi, gli uomini della Polizia Stradale che hanno perso la vita in servizio. Un lavoro complesso, che richiede competenza tecnica e grande umanità



