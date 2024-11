Test Euro Ncap, Cupra Tavascan e MG HS ottengono le 5 stelle

Massimo punteggio, cinque stelle, per Cupra e MG, tre stelle per Ford. Questi i risultati della quinta sessione di prove del 2024 condotta da Euro Ncap. In dettaglio, la Cupra Tavascan offre una buona protezione a tutti gli occupanti, inclusi i bambini. È, poi, dotata del sistema di sicurezza sul cofano, l'active bonnet, per proteggere i pedoni e per garantire una buona reattività a ciclisti e motociclisti. La vettura ha anche il sistema indiretto di monitoraggio dello stato del conducente e l'Intelligent Adaptive Cruise Control, in grado di adattare la velocità del veicolo ai limiti e alle condizioni stradali prevalenti. La Cupra Tavascan ha per questo conquistato le cinque stelle per la sicurezza.

La MG HS è dotata di una buona protezione per i pedoni e i ciclisti, nonché di un efficace sistema di frenata automatica di emergenza che risponde bene a una serie di utenti vulnerabili della strada. L'autovettura include anche la protezione contro il "dooring", cioè l'apertura improvvisa di uno sportello nella traiettoria di un ciclista che si sta avvicinando da dietro il veicolo. Anche la MG HS riceve cinque stelle.

Ford Transit Courier, su cui si basa la versione per autovetture del Ford Tourneo Courier, nel 2024 ha ottenuto il riconoscimento Platino da Euro Ncap, grazie all'alto livello di tecnologie di sicurezza attiva. Tuttavia nell'impatto frontale contro una barriera rigida a tutta larghezza con questo modello, la protezione della testa è stata valutata insufficiente per le donne. Il Courier, quindi, si ferma a tre stelle, ma la casa dell'Ovale Blu ha già assicurato che il veicolo sarà oggetto di rettifica, e la versione aggiornata 2025 sarà valutata nuovamente.

"Potrebbe sembrare che Euro Ncap stia rendendo difficile il lavoro dei produttori, eppure lavoriamo a stretto contatto con l'industria, incoraggiando cambiamenti nella progettazione delle auto che, dopotutto, salvano vite umane - ha affermato Michiel van Ratingen, Segretario Generale Euro NCAP - Aggiorniamo i nostri protocolli perché siano più severi, adeguandoli alle nuove linee guida sulle tecnologie di sicurezza e considerando gli utenti vulnerabili della strada. I protocolli Euro NCAP per il 2026 sono ora disponibili perché l'industria li revisioni, ed evidenziano le innovazioni future per la sicurezza che devono essere aggiunte al nostro programma di testing".

Infine, la Ford Capri, modello partner per la Ford Explorer, valutata da Euro NCAP nel settembre 2024, riceve cinque stelle.

Quattro stelle per la Mitsubishi ASX mentre l'elettrica Chery Omoda 5 ottiene cinque stelle e la variante ibrida (PHEV) della Renault Rafale riceve cinque stelle.



