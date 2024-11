Aci, aumentano gli incidenti con feriti e morti

Nel primo semestre dell'anno aumentano gli incidenti stradali e il numero dei feriti, ma il dato che desta più preoccupazione è sicuramente l'aumento delle vittime su strada. Le stime Aci-Istat relative ai primi sei mesi del 2024 evidenziano - rispetto allo stesso periodo del 2023 - un leggero rialzo (+0,9%) del numero degli incidenti stradali con lesioni a persone (80.057, contro i 79.317 del primo semestre 2023) e dei feriti (+0,5%: 107.643 rispetto a 107.060), e un aumento più significativo (+4,0%) delle vittime entro il trentesimo giorno: 1.429, rispetto alle 1.374 del primo semestre 2023.

In media, nei primi sei mesi del 2024, ogni giorno si sono verificati 440 incidenti, con 7,9 morti e 591 feriti. Nel confronto con i primi sei mesi del 2019 - anno di riferimento per l'obiettivo 2030, fissato dalla Commissione Europea con il programma "Road safety policy framework 2021-2030" (riduzione del 50% del numero di vittime e feriti gravi entro il 2030) - incidenti (-4,3%), morti (-6,8%) e feriti (-8,0%) risultano in calo, anche se l'aumento dei morti registrato nei primi sei mesi del 2024, allontana, l'Italia dagli obiettivi fissati in sede europea.

Nel dettaglio rispetto al primo semestre del 2023, le vittime diminuiscono sulle autostrade (-13,9%) ma aumentano su strade urbane (+7,9%) ed extraurbane (+1,0%).

Rispetto ai primi sei mesi del 2019, invece, le vittime registrano una diminuzione significativa sulle autostrade (-31,9%) e più contenuta sulle strade extraurbane (-4,2%). Sulle strade urbane, invece, si stima un aumento pari all'1,1%.

Per quanto riguarda le percorrenze autostradali, il dato cumulato dei primi quattro mesi del 2024, registra una crescita del 3,1% di veicoli/km percorsi sulla rete, rispetto allo stesso periodo temporale dello scorso anno.

Questo risultato è riconducibile soprattutto all'incremento delle percorrenze dei veicoli pesanti, la cui crescita rispetto al 2023 è stata del 4%, anche i volumi per i veicoli leggeri hanno fatto registrare, ad ogni modo, un aumento del 2,7%.

Rispetto al traffico sulla rete extraurbana principale si registrano, per i veicoli leggeri e pesanti, valori in lieve aumento nel primo semestre 2024 (+1,4%). Mediamente il traffico risulta aumentato di circa l'1% per i veicoli leggeri e dell'1,9% per i pesanti.



